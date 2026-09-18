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Muratlı kavşağında alevlenen araç kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ Süleymanpaşa Muratlı Kavşağı'nda seyir halindeki araç kısa sürede alev aldı; çevredekiler müdahale etti, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muratlı kavşağında alevlenen araç kullanılamaz hale geldi

oluşan olay ve müdahale:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, şehir merkezine giriş istikametindeki Muratlı Kavşağı'nda seyir halindeki bir araçtan dumanların yükseldiği fark edildi. Sürücü aracı durdurduktan kısa süre sonra araç alev aldı ve alevler kısa sürede büyümeye başladı.

Çevredeki vatandaşlar yangına ilk anda yangın tüpleriyle müdahale ederek alevlerin büyümesini önlemeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

oluşan hasar ve soruşturma:

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylar yapılacak teknik inceleme ve ekspertiz çalışmasıyla netlik kazanacak; konuyla ilgili soruşturma yetkililerce sürdürülecek.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR ARAÇ, MURATLI KAVŞAĞI’NDA ALEVLERE TESLİM...

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR ARAÇ, MURATLI KAVŞAĞI’NDA ALEVLERE TESLİM OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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