Muratlı kavşağında alevlenen araç kullanılamaz hale geldi

oluşan olay ve müdahale:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, şehir merkezine giriş istikametindeki Muratlı Kavşağı'nda seyir halindeki bir araçtan dumanların yükseldiği fark edildi. Sürücü aracı durdurduktan kısa süre sonra araç alev aldı ve alevler kısa sürede büyümeye başladı.

Çevredeki vatandaşlar yangına ilk anda yangın tüpleriyle müdahale ederek alevlerin büyümesini önlemeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

oluşan hasar ve soruşturma:

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylar yapılacak teknik inceleme ve ekspertiz çalışmasıyla netlik kazanacak; konuyla ilgili soruşturma yetkililerce sürdürülecek.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR ARAÇ, MURATLI KAVŞAĞI’NDA ALEVLERE TESLİM OLDU.