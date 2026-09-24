Dolar 48,8502 +0,04%
Euro 55,6752 +0,03%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.764,13 -0,27%
EUR/USD 1,1378 -0,09%
Brent Petrol 106,45 +3,27%
--°

Muratlı’da boş arsadaki alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kazımdirik Turan Mahallesi'nde boş bir arsada çıkan ot yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Muratlı’da boş arsadaki alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

olay yeri ve ilk bildirim:

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Kazımdirik Turan Mahallesi Burçak Sokak’ta, Toprak Mahsulleri Ofisi yanında evlerin arasında kalan boş bir arsada henüz belirlenemeyen bir nedenle açık alan yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

müdahale ve yangının seyri:

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan alevler özellikle elektrik direği ve çevresindeki otluk alanda etkili oldu.

kontrol ve sonuç:

Ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın çevredeki bina ve tesislere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay, yerel yapılara zarar gelmeden sonlandırıldı ve bölgedeki yangın riskine dikkat çekildi.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alacak tartışması şiddetlendi: İnegöl'de inşaatta 8 yaralı
images

cezaevinde gerçeğe yakın olağanüstü hal tatbikatı düzenlendi
images

Çolaklı kavşağında üç araçlı çarpışma: 15 kişi yaralandı
images

Doğu'nun yeni istinaf merkezi Malatya BAM ilk kararlarını verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alacak tartışması şiddetlendi: İnegöl'de inşaatta 8 yaralı

Türkeli'nin elektrik bağımsızlığını güçlendiren transformatör merkezi açıldı

Şimşek'ten istifa söylentilerine net yalanlama

cezaevinde gerçeğe yakın olağanüstü hal tatbikatı düzenlendi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği