Muratlı’da boş arsadaki alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

olay yeri ve ilk bildirim:

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Kazımdirik Turan Mahallesi Burçak Sokak’ta, Toprak Mahsulleri Ofisi yanında evlerin arasında kalan boş bir arsada henüz belirlenemeyen bir nedenle açık alan yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

müdahale ve yangının seyri:

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan alevler özellikle elektrik direği ve çevresindeki otluk alanda etkili oldu.

kontrol ve sonuç:

Ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın çevredeki bina ve tesislere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay, yerel yapılara zarar gelmeden sonlandırıldı ve bölgedeki yangın riskine dikkat çekildi.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.