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Muratlı'da güven için geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi

Muratlı’da polis ekipleri ilçe giriş çıkışları ve ana yolları kapsayan asayiş ve trafik uygulaması yaptı; Yunus timleriyle denetimler akşama kadar sürdü.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muratlı'da güven için geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi

Muratlı’da geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri geniş kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Denetimler ilçenin giriş ve çıkış noktaları olan Yeşilsırt ile Ballıhoca mevkilerinde başladı ve akşamüstü saatlerinde il merkezinden gelen Yunus polislerinin katılımıyla yoğunlaştırıldı.

Denetimin yapıldığı noktalar ve uygulama biçimi:

İlçe ana güzergâhları ve belirlenen muhtelif noktalarda konuşlanan ekipler durdurdukları araçları detaylı şekilde kontrol etti. Sürücü ve yolcular üzerinde yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrollerine ek olarak, araçların trafik yönünden eksiklikleri tespit edilerek gerekli cezai işlemler uygulandı. Yunus timlerinin seri ve etkin müdahaleleriyle denetimler boyunca güvenlik açıkları asgariye indirildi.

Girişilen mekanlar, çocuk parkları ve halkın memnuniyeti:

Günün ilerleyen saatlerinde ekipler belirlenen mekanlara girerek şüpheli kişilerin üst aramalarını yaptı. Sık sık asayiş ihbarı yapılan çocuk parkları da titizlikle denetlendi. Uygulamaların ardından sokakta görev yapan güvenlik güçlerini gören Muratlı sakinleri, huzur ve güven ortamının korunması amacıyla yapılan bu çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Yetkililer, Muratlı’da vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına bu tür kapsamlı asayiş ve trafik uygulamalarının belirli aralıklarla kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

ŞÜPHELİ ARAÇLAR DURDURULARAK ARANDI.

ŞÜPHELİ ARAÇLAR DURDURULARAK ARANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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