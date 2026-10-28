Muratlı'da istasyon çevresinde tilki görülmesi mahallede dikkat çekti

Muratlı'da tren istasyonu yakınında tilki görüldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçe merkezinde, tren istasyonuna yakın hemzemin geçit yanında bir tilki görüldü. Çevredeki vatandaşların fark ettiği hayvan, bir süre demir yolu çevresinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

gözlemin ayrıntıları:

İlçe sakinleri, son dönemde merkez ve mahalle aralarında tilki gözlemlerinin sıklaştığını söyledi. Vatandaşlar, aç kalan hayvanlar veya doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle yaban hayatının merkeze indiğini düşündüklerini ifade etti.

uzman uyarıları:

Uzmanlar, şehir içi alanlarda yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında vatandaşların panik yapmamaları, hayvanlara yaklaşmamaları ve yiyecek vererek evcilleştirmeye çalışmamaları gerektiğini belirtiyor. Bu tür müdahalelerin hayvanın davranışını değiştirebileceği ve hem insanlar hem hayvanlar için risk oluşturabileceği vurgulandı.

Gözlem sonrası tilkinin kısa süre içinde bölgeden uzaklaştığı bildirildi; yetkililer ve uzmanlar benzer vakalarda temkinli olunması gerektiğini yineledi.

MURATLI İLÇE MERKEZİNDE TREN İSTASYONU YAKININDAKİ HEMZEMİN GEÇİT YANINDA TİLKİ GÖRÜNTÜLENDİ.