Muratlı'da mahalle hareketliliği parkı sporla doldurdu

Muratlı'da mahallede hareketlilik

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik geniş katılımla gerçekleşti. Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen "Mahallemde Hareket Var!" programı, Muratlı Belediye Parkı'nda buluşan çocuk, genç ve yaşlıların ortak hareketine sahne oldu.

Katılım ve program detayları:

Etkinlik alanında toplanan çok sayıda katılımcı, spor eğitmeni Tuğçe Balkan eşliğinde kültür-fizik ve ısınma hareketleri yaptı. Açık havada gerçekleşen seanslar, farklı yaş gruplarına yönelik basit ve uygulanabilir egzersizlerle planlandı; katılımcılar ritimli ve eğlenceli anlar yaşadı. Organizasyon, hem bireysel hareketliliği teşvik etmeyi hem de mahalle düzeyinde sosyal etkileşimi artırmayı hedefledi.

Amaç ve katılımcı geri dönüşleri:

Etkinlik boyunca Sağlığımız İçin Hep Birlikte Hareket Ediyoruz! sloganı öne çıktı ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı. Katılımcılar, açık havada spor yapmanın verdiği morali ve topluluk hissini öne çıkararak bu tür farkındalık çalışmalarıyla ilgili memnuniyetlerini dile getirdi. Yetkililer, benzer etkinliklerin tekrarlanmasının, yerel sağlık bilincinin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, mahallede spor kültürünü desteklemeye yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi ve katılımcılar etkinliğin sürekliliğine yönelik beklentilerini paylaştı.

TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNDE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SAĞLIKLI YAŞAMI TEŞVİK ETMEK AMACIYLA DÜZENLENEN "MAHALLEMDE HAREKET VAR!" ETKİNLİĞİ, MURATLI BELEDİYE PARKI'NDA VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.