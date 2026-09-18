Muratlı'da rüzgarın etkisiyle hızla yayılan anız yangını

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki Yeşilsırt Mahallesi gölet mevkiinde çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı; itfaiye müdahalesi sürüyor.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, Yeşilsırt Mahallesi gölet mevki
Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.
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