Muratlı'da ulaşım konforu artıyor: 2 Kasım Caddesi ve Kırkkepenekli'nde 10 kilometre yenileme

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Muratlı ilçesinde yürüttüğü yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında 2 Kasım Caddesi ile Kırkkepenekli Mahallesi güzergâhında toplam 10 kilometrelik yolun yenilemesini tamamladı. Projede belediyenin kendi tesislerinde ürettiği asfalt kullanılarak yolların standardı yükseltildi.

çalışmanın kapsamı:

Yenileme çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi'nin Hacıköy Asfalt Plent Tesisi'nde üretilen asfaltın sahaya taşınması ve ekipler tarafından serimi ile gerçekleştirildi. Uygulamanın amacı; sürücülere daha güvenli, kesintisiz ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmak olarak açıklandı.

belediyenin kaynak kullanımı ve hedefleri:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, özkaynaklarını kullanarak kent genelindeki yol yatırımlarını hızlandırıyor. Belediye, kendi asfalt üretim kapasitesiyle kent merkezinin yanı sıra 11 ilçedeki ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor. Başkan Candan Yüceer, "Kendi tesislerimizde ürettiğimiz asfaltı Tekirdağımızın yollarıyla buluşturuyor, özkaynaklarımızı kentimiz için yatırıma dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Muratlı'daki yenileme çalışmasının bölge halkının günlük ulaşımında olumlu etkiler yaratmasının beklendiğini, benzer yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN MURATLI İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN YOL YAPIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 2 KASIM CADDESİ İLE KIRKKEPENEKLİ MAHALLESİ GÜZERGÂHINDA TOPLAM 10 KİLOMETRELİK YOL YENİLENDİ.