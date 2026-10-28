Muratpaşa kaymakamı İhsan Kara için valilikte gözyaşlarıyla veda

valilikteki tören ve son gelişmeler

Antalya'da gece saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 61 yaşındaki Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara için Antalya Valiliği'nde resmi tören düzenlendi. Naaş, Türk bayrağına sarılı biçimde polis mangasının omuzlarında tören alanına getirildi.

Olay günü adrese çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kara, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Kara, 2024 yılından itibaren Muratpaşa ilçesinde kaymakam olarak görev yapıyordu.

valinin duygusal veda konuşması:

Törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, merhumla iki buçuk yıl birlikte çalıştıklarını hatırlatarak görevini aşkla yerine getiren bir isim olduğunu vurguladı. Vali Şahin, törende yer yer gözleri dolarak 'Meslek hayatımın en zor görevlerinden birini yerine getirmek üzere huzurlarınızdayım. Merhum İhsan Kara ile iki buçuk yıldır çalışma fırsatımız oldu. Otuz dokuz yılı aşkın süre boyunca memleketimizin her köşesinde görev yapmış, görevini aşkla yerine getirmiş, insanlara dokunmuş, insanları sevmiş ve onlarla hemhâl olmuş güzel bir insandı' ifadelerini kullandı.

Şahin konuşmasının devamında, 'Tabii ki giderken bize çok ağır bir yük bıraktı. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Zor bir miras bıraktı. Önemli olan hoş bir seda bırakabilmektir. İhsan Kara, bunu başarmış güzel bir insandı. Bir karıncayı incitmedi, bir kişinin kalbini kırmadı. İlk günkü görev aşkı ve heyecanı son gününe kadar onunla beraberdi. Ardında kocaman bir boşluk bıraktı. Ruhun şad olsun. Allah rahmet eylesin' şeklinde duygularını paylaştı.

cenaze programı ve katılımcılar:

Törenin ardından Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından dua okunup Kara'nın naaşı polis mangasının omuzlarında cenaze aracına alınarak Muratpaşa Camii'ne götürülecek. Cenaze, ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından memleketi Konya'ya uğurlanacak; Cuma günü Karatay ilçesindeki Hacı Veyis Zade Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, siyasi partilerin milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, çok sayıda oda başkanı, meclis üyeleri ile valilik ve kaymakamlık personeli katıldı.

Törende gözyaşlarına hakim olamayan merhumun eşi Hülya Kara yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi; törene katılanlar, Kara'nın görev süresince sergilediği hizmet ve insan ilişkilerine vurgu yaparak ailesine başsağlığı diledi. Resmi tören, il protokolü ve yakınların katılımıyla duygusal anlara sahne oldu.

ANTALYA’DA GECE SAATLERİNDE RAHATSIZLANARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBEDEN MURATPAŞA İLÇE KAYMAKAMI İHSAN KARA İÇİN ANTALYA VALİLİĞİ’NDE RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ.Şİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI.