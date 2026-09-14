Muratpaşa’da halk dansları ve lezzetlerin dokuz günlük buluşması sona erdi

Muratpaşa’da dokuz günlük kültür buluşması tamamlandı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Yöreler Renkler Festivali, 5-13 Eylül tarihleri arasında Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleşti. Festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kültürleri, yöresel lezzetleri, halk danslarını ve müziği aynı meydanda buluşturdu.

Festival programı ve geceler

Dokuz günlük etkinlik, 5 Eylül'de düzenlenen Akdeniz Gecesi ile başladı ve 13 Eylül'de gerçekleştirilen Rusya Dostluk Gecesi ile tamamlandı. Program boyunca sırasıyla Güneydoğu Anadolu, Komşu Ülkeler, Ege-Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu geceleri yapıldı; böylece Türkiye'nin yedi bölgesinin kültürel zenginlikleri sahneye taşındı.

Halk oyunları meydanı renklendirdi

Festival süresince Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, her gece programın temasına uygun yöresel dans gösterileri sundu. Horondan halaya, harmandalından teke oyunlarına, kaşık oyunlarından miskete uzanan koreografilerle Türkiye'nin zengin halk dansları geleneği izleyicilere aktarıldı. Kent sakinleri gösterilere eşlik ederek meydana canlı ve coşkulu görüntüler getirdi.

Türkü ve ezgilerle süren konserler

Halk danslarının ardından düzenlenen konserlerde farklı yörelerin türkü ve ezgileri yayıldı. Festival kapsamında sahne alan sanatçılar arasında Uğur Önür, Tolga Çandar ve Selçuk Balcı da yer aldı; konserler, gece programlarının müzikal ayağını oluşturdu ve izleyiciyle etkileşim sağladı.

Festival çarşısı ve yöresel tatlar

Etkinliğin diğer bir merkezi 83 hemşeri ve kültür derneğinin stantlarının oluşturduğu festival çarşısı oldu. Anadolu'nun farklı bölgelerine özgü ürünler, yöresel lezzetler ve hediyelik eşyalar dokuz gün boyunca ziyaretçilerle buluştu; stantlar, katılımcılara hem tanıtım hem de tatma imkânı sundu.

Toplamda dokuz gün süren Yöreler Renkler Festivali, yerel kültürlerin sergilenmesi, halk oyunları ve müzikle dayanışma ortamı yaratılması açısından Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nı canlı tutan bir etkinlik olarak tamamlandı.

ANTALYA’DA MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN BU YIL 10’UNCUSUNU DÜZENLEDİĞİ YÖRELER RENKLER FESTİVALİ, 9 GÜN BOYUNCA TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN KÜLTÜRLERİ, YÖRESEL LEZZETLERİ, HALK DANSLARINI VE MÜZİĞİ MURATPAŞA ATATÜRK KENT MEYDANI’NDA BULUŞTURDU.