Muratpaşa'da 'hatıralar paylaştıkça yaşar' etkinliğiyle alzaymır farkındalığı güçlendirildi

Muratpaşa Belediyesi'nin alzaymır farkındalık etkinliği yaşlıevlerinde gerçekleştirildi

Muratpaşa Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü kapsamında, Soğuksu Yaşlıevi'nde "Hatıralar Paylaştıkça Yaşar" sloganıyla bir farkındalık etkinliği düzenledi. Yaşlıevindeki üyeler, bilişsel egzersizlerden akıl ve zeka oyunlarına, müzik eşliğinde hatırlama çalışmalarından fiziksel aktivitelere kadar geniş bir programa katıldı.

etkinlik programı ve uygulamalar:

Etkinlikte geçmiş dönemlere ait nostaljik şarkılar eşliğinde hatırlamaya yönelik çalışmalar yapıldı; bu oturumlarda katılımcılar anılarını paylaştı, dikkat ve bellek üzerine kısa egzersizler uygulandı. Ayrıca akıl oyunları ve grup halinde yürütülen fiziksel aktivitelerle katılımcıların hem zihinsel hem de bedensel olarak aktif tutulması hedeflendi. Organizasyonu gerçekleştiren ekip, uygulamaların günlük yaşam becerilerini desteklemeye odaklandığını vurguladı.

uzman değerlendirmesi ve sürdürülen atölyeler:

Muratpaşa Belediyesi Uzman Gerontoloğu Pelin Varol etkinlikte alzaymıra karşı korunmada zihinsel, fiziksel ve sosyal açıdan aktif kalmanın önemini vurguladı. Varol, "Her unutkanlık alzaymır değildir. Ocağı açık unutabiliriz, ütüyü açık bırakabiliriz, kapımızı kilitlemeden çıkabiliriz. Bunlar tek başına alzaymır habercisi olmayabilir" sözleriyle günlük unutkanlıklarla hastalığın ayırt edilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Varol ayrıca belediyenin bünyesindeki 5 yaşlıevinde sürdürülen unutkanlık atölyeleri'nin, sadece farkındalık yaratmakla kalmayıp bilişsel dayanıklılığı desteklemeye de hizmet ettiğini belirtti. Bu atölyelerdeki düzenli bilişsel, fiziksel ve sosyal etkinliklerin katılımcıların yaşam kalitesini artırmayı amaçladığı kaydedildi.

Etkinlik, hem katılımcılar hem de personel tarafından olumlu karşılandı; organizasyonun sıklaştırılarak sürdürülmesi ve benzer programların diğer yaşlıevlerinde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, alzaymır konusunda erken farkındalığın ve düzenli etkinliklerin önemini bir kez daha vurguladı.

MURATPAŞA BELEDİYESİ, 21 EYLÜL DÜNYA ALZAYMIR GÜNÜ KAPSAMINDA ALZAYMIR HASTALIĞINA VE BİLİŞSEL SAĞLIĞIN KORUNMASINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA SOĞUKSU YAŞLIEVİ’NDE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ