Dolar 48,2591 +0,06%
Euro 55,9978 +0,23%
Bist 14.425,01 -1,48%
Altın Gram 6.991,20 -0,53%
EUR/USD 1,1600 +0,10%
Brent Petrol 88,69 +2,98%
--°

Muratpaşa'da yangından kaçan hamile kedi itfaiyenin merdiveninde kurtarıldı

Antalya Muratpaşa'da metruk bir dairede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri korkan hamile kediyi merdivenle güvenli alana çıkardı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Muratpaşa'da yangından kaçan hamile kedi itfaiyenin merdiveninde kurtarıldı

olayın gelişimi:

Olay, saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın dördüncü katında bulunan boş ve metruk dairede çıktı. Dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangından yükselen alev ve yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

itfaiye müdahalesi ve soğutma çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına sepet aracı ve hortumlarla anında müdahale etti. Alevler, çıktığı daireden üst kattaki eve de sirayet etti ancak ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde halen söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor; ekipler alevlerin yeniden alevlenmemesi için geniş kapsamlı önlem aldı.

hamile kedinin kurtarılması ve olayın ardından:

Apartman bahçesinde bulunan ve yangın sırasında korkarak binanın birinci katına sığınan hamile kedi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla bulunduğu yerden alınarak güvenli alana çıkarıldı. Kurtarma anı, çevredekiler tarafından izlendi. Yangında herhangi bir kişi yaralanmazken, yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu.

Olayı izleyen mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine dikkat çekerken, yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Boş ve metruk yapıların yangın riskine işaret eden olay, benzeri durumlarda erken ihbarın önemini yeniden gündeme getirdi.

ANTALYA’NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE 5 KATLI BİR APARTMANIN DÖRDÜNCÜ KATINDAKİ BOŞ DAİREDE YANGIN...

ANTALYA’NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE 5 KATLI BİR APARTMANIN DÖRDÜNCÜ KATINDAKİ BOŞ DAİREDE YANGIN ÇIKTI. YANGIN SIRASINDA KORKARAK APARTMANIN 1’İNCİ KATINA SIĞINAN HAMİLE KEDİ İSE İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN MERDİVENLE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çınaraltı meydanı'nda trafik kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Kars'ta karayollarında sıkı denetim: yolcu ve yük taşıyan araçlar kontrol altınd...
images

Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına baskın: bir kişi tutuklandı
images

Afyonkarahisar'da yapılan aramada 15 gram uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutukl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Turgutlu’da zafer coşkusu Ece Mumay’la doruğa çıktı

Çınaraltı meydanı'nda trafik kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Çivril üreticisine maliyeti azaltan 94 bin litre mazot desteği

Kars'ta karayollarında sıkı denetim: yolcu ve yük taşıyan araçlar kontrol altında

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı