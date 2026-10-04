Muratpaşa’nın rehabilitasyon merkezi 2026’da 287 cana yeni yuva sağladı

Muratpaşa sokak hayvanları bakımevi 2026 raporu

Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'nde hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2026 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalarla 287 sokak hayvanının yeni yuvasına kavuşmasına aracılık etti. Merkez, sokakta yaşamını sürdüren ve bakım ile tedaviye ihtiyaç duyan hayvanların sağlık kontrollerini, tedavilerini ve rehabilitasyon süreçlerini takip etti.

Merkezde yürütülen çalışmalar:

Sokakta yakalanan veya getirilen hayvanların önce sağlık muayeneleri gerçekleştirildi, ardından gerekli tedavi ve rehabilitasyon süreçleri uygulandı. Bakım süreçleri tamamlanan hayvanlar, uygun koşullarda kalıcı yuva arayışına alınarak yıl boyunca sahiplendirme çalışmalarıyla eşleştirildi. Yeni aileleriyle yaşamlarına başlayan hayvanlar, güvenli ve düzenli bir ortamda yaşamlarını sürdürme imkânı buldu.

Sahiplendirme ve toplum çağrısı:

Muratpaşa Belediyesi, hayvanların yaşam hakkının korunmasının ve sokakta karşılaşabilecekleri risklerden uzak, güvenli bir yaşam sürdürebilmelerinin önemine dikkat çekti. Belediye yetkilileri, sahiplendirme süreçlerinin devam ettiğini vurgulayarak kent sakinlerini hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet etti. Yerel yönetim, koruma ve sahiplendirme çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Merkezin 2026 performansı, yerel düzeyde yürütülen bakım ve sahiplendirme çalışmalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. İlçe sakinleri ve hayvanseverler için merkez, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir kaynak olmaya devam ediyor.

MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN ERMENEK MAHALLESİ’NDE HİZMET VEREN SOKAK HAYVANLARI GEÇİCİ BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, 2026 YILI BOYUNCA 287 SOKAK HAYVANININ YENİ YUVASINA KAVUŞMASINA ARACILIK ETTİ.