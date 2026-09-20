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Muriqi: hafta boyu reaksiyon için çalıştık, milli ara ilaç gibi gelecek

Vedat Muriqi, Eyüpspor karşısında 4 golle Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyetine damga vurdu; hafta boyu reaksiyon için çalıştıklarını ve milli araya moralle gireceklerini söyledi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 20:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Muriqi: hafta boyu reaksiyon için çalıştık, milli ara ilaç gibi gelecek

muriqi maç sonrası değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Maçta 4 gol kaydederek galibiyette belirleyici rol oynayan Kosovalı forvet Vedat Muriqi, karşılaşma sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalar yaptı. Muriqi, takımın son haftalardaki puan kayıplarına tepki vermesi gerektiğini vurguladı ve galibiyetin moral için büyük önem taşıdığını belirtti.

hafta boyu reaksiyon için çalıştık:

Muriqi, maç öncesi antrenmanlarda tek hedeflerinin reaksiyon göstermek olduğunu ifade ederek, "Bütün hafta boyunca bu reaksiyonu nasıl gösteririz diye çalıştık" dedi. İki haftadır kazanamadıklarını; başlangıcın kötü olduğunu ancak sahada sisteme ve taktik disiplini koruyarak farklı ve güzel bir galibiyet aldıklarını sözlerine ekledi.

milli ara ve hedefler:

Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya da değinen Muriqi, "Milli araya bu şekilde girmek bize ilaç gibi gelecektir" ifadelerini kullandı. Milli aradan sonra yollarına devam edeceklerini belirten oyuncu, attıkları gollerin devamını ve özellikle Rize deplasmanındaki maç için aynı motivasyonla sahaya çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

kartal dönüşü ve kulüp içi baskı:

Teknik direktör İsmail Kartal’ın takıma dönmesi ve kulüpteki beklentilerle ilgili soruya Muriqi, biraz daha iyimser yaklaştığını belirterek yanıt verdi: "Ben bu konularda biraz daha iyimserim. Böylesine büyük bir kulüpte bunlar doğal. Baskının olması, eleştirinin olması doğal." Muriqi, bugün tüm paydaşlarla birlikte "inanılmaz bir reaksiyon" ortaya koyduklarını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Fenerbahçe&#039;nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, son haftalardaki puan kayıpları sonrası reaksiyon...

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, son haftalardaki puan kayıpları sonrası reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirterek, "Bütün hafta boyunca bu reaksiyonu nasıl gösteririz diye çalıştık. Milli araya bu şekilde girmek bize ilaç gibi gelecektir" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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