Muriqi'den gol yağmuru: Eyüpspor ağları dört kez sarsıldı

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor'u farklı geçti. Karşılaşmada sarı-lacivertliler 8-0 galip gelirken, 11'de sahaya çıkan Kosovalı forvet Vedat Muriqi takımının skor yükünü sırtladı.

goller ve oyuncu değişikliği:

Muriqi, maçta dört kez fileleri havalandırdı; goller 7., 21., 47. ve 55. dakikalarda geldi. Karşılaşmanın 69. dakikasında yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.

performans ve sezon istatistikleri:

Geçtiğimiz hafta Gaziantep'te yedek başlayan Muriqi, bu sezon ilk 11'de çıktığı 4 maçın 3'ünde gol atmayı başardı. 32 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor karşısındaki performansıyla bu sezonki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Bu maç, Muriqi için hem bireysel bir çıkış hem de takımının hücum gücünü gösteren bir sonuç oldu; 8-0'lık skor tabloyu ve oyuncunun etkisini net şekilde ortaya koydu.

tarihteki yeri:

Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasıyla lig maçında 4 gol atan oyuncular arasına adını yazdırdı. Kulüpte bu başarıyı son olarak 2023-2024 sezonunda Cengiz Ünder elde etmiş, Cengiz söz konusu İstanbulspor mücadelesinde fileleri dört kez sarsmıştı.

FENERBAHÇE'NİN KOSOVALI FORVETİ VEDAT MURİQİ, EYÜPSPOR FİLELERİNİ 4 KEZ HAVALANDIRDI.