fenerbahçe deplasmanda 1-0 kazandı:

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe, İngiltere'de oynanan karşılaşmada Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 56. dakikada Vedat Muriqi kaydederken müsabaka Stamford Bridge statünde oynandı. Karşılaşmayı yöneten hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring.

maçtan dakikalar:

İkinci yarıda 56. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood çaprazdan şutunu attı; kaleci Riznyk'ten dönen topu tamamlayan Vedat Muriqi Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 67. dakikada Nazaryna'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ederson topu iki hamlede kontrol etti. Uzatmalarda, 90+2. dakikada İrfan Can'ın pasıyla topu alan Lukaku, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı; Riznyk bu pozisyonda gole izin vermedi ve skoru korudu.

kadrolar, değişiklikler ve notlar:

Shakhtar Donetsk ilk 11'i: Riznyk, Tobias (Irakli Azarovi dk. 82), Bondar, Mayviyenko, Henrique, Nazaryna (Prosper Obah dk. 89), Alisson, Ocheretko, Gomes (Isaque dk. 55), Newertton, Traore (Luca Meirelles dk. 83). Yedekler: Kiril Fesiun, Marlon, Alaa Ghram, Dmytro Kryskiv, Oleksandr Karavaev, Viktor Tsukanov, Teixeira, Bruninho. Teknik direktör: Arda Turan.

Fenerbahçe ilk 11'i: Ederson, Semedo, Oppong, Milan Skriniar, Archie Brown, N’Golo Kante, İsmail Yüksek, Mason Greenwood (Guendouzi dk. 78), Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu (İrfan Can Kahveci dk. 69), Vedat Muriqi (Lukaku dk. 86). Yedekler: Mert Günok, Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene. Teknik direktör: Emre Belözoğlu.

Maçta gösterilen sarı kartlar: Bondar, Henrique (Shakhtar Donetsk) ve İsmail Yüksek (Fenerbahçe). Karşılaşmanın tek golü Vedat Muriqi (56.) tarafından kaydedildi ve bu gol Fenerbahçe'ye deplasmanda üç puanı getirdi.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTA MAÇINDA İNGİLTERE'DE UKRAYNA TEMSİLCİSİ SHAKHTAR DONETSK'İ 1-0 MAĞLUP ETTİ.