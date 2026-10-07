Mürselpaşa alt geçidi el emeğiyle İzmir trafiğine nefes alacak

Mürselpaşa projesinde zorlu kazı çalışmaları:

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi inşaatı, Gıda Çarşısı ile Halkapınar arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak üzere hızla ilerliyor. Proje, özellikle zeminde görülen sıvılaşma nedeniyle kazıların iş makineleri yerine insan gücüyle, büyük bir titizlikle yapıldığı bir aşamaya geldi.

Alt geçidin kuyu temel kazıları; aktif olarak kullanılan İZBAN, İzmir Metro ve TCDD hatlarının trafik akışı kesintiye uğratılmadan tamamlandı. Ekipler, saha koşullarına uygun yöntemler ve sürekli güvenlik önlemleriyle çalışmayı sürdürüyor.

Elle yürütülen kazı: iğneyle kuyu kazma benzeri zorluk:

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın saha ekipleri, bölgedeki killi ve aşırı su almış zeminde üç metreye iki metre genişliğindeki kuyu temel kazılarını yürütüyor. Yapılan çalışmayı anlatan Yol Üst Yapı Şube Şefi Berk Taş, 'Alt geçidimiz, beş adet demiryolu ve metro hattının altından geçiyor. Bu bölgede iş makineleriyle çalışmamız mümkün olmadığı için kuyu temel dediğimiz elle kazı çalışması yapıyoruz. İğne ile kuyu kazmak kadar zor bir çalışma yapılıyor' sözleriyle sürecin güçlüğünü vurguladı.

Çalışma metodu; 50 santimetrelik adımlar halinde, suyun pompalarla kontrol altında tutulması ve ahşap tahkimatla zeminin güvence altına alınması esasına dayanıyor. Metro hattının yükseliği ve açık tren hatlarının varlığı nedeniyle fore kazık makinelerinin çalışamadığı bölgeyi personel el emeğiyle kazıyor.

Güvenlik, motivasyon ve ekip dayanışması:

Berk Taş, ekiplerin gece gündüz büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek personelin deneyimi ve morali üzerinde durdu: 'Arkadaşlarımız yıllardır bu işleri yaptığı için çok tecrübeli. İşlerini çok severek yapıyorlar. Yeri geldiğinde çıkan suya rağmen şarkılarla, türkülerle çalışmaya devam ediyorlar.' Bu yaklaşım, hem işin sürekliliğini sağlıyor hem de sahada alınan güvenlik önlemlerinin uygulanmasını kolaylaştırıyor.

Proje yönetimi, tren ve metro hatlarının üzerindeki yükün yeni oluşturulacak yapıyla güvenli biçimde taşınmasını hedefleyerek yapı güvenilirliğine özel önem veriyor. Yapının uzun ömürlü ve kullanılabilir olması için betonarme, membran serimi, fore kazık ve diyafram duvar gibi altyapı imalatları planlandığı şekilde ilerliyor.

Projenin boyutu ve kent içi etkileri:

Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi, 430 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde olacak; ikişer şeritli geliş ve gidiş şeklinde toplam dört şerit ile hizmet verecek. Projenin bütçesi 500 milyon lira olarak planlandı ve çalışmaların yaklaşık üç ay içinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Alt geçidin tamamlanmasıyla Halkapınar bölgesinde, hastane ve yeni yerleşim alanlarının yoğunlaşmasıyla artan araç talebinin rahatlaması bekleniyor. Özellikle kent içinden geçen tır ve yüklü kamyon trafiğinin merkezden uzaklaştırılması; Mürselpaşa Bulvarı, Şehitler Caddesi, Halkapınar Kavşağı ve Gaziler Caddesi üzerindeki yükün azalmasına katkı sağlayacak.

Şantiye kapsamında kazısı tamamlanan 1558 Sokak üzerinde asfalt serimi yapılarak, geçici trafik düzenlemelerinin etkisi azaltıldı ve yerel akış yeniden sağlandı. Bu uygulamalar, projenin çevresel etkilerini minimize ederken günlük yaşamı da kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Alsancak bağlantısı ve daha geniş ulaşım koridoru:

Mürselpaşa alt geçidi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezindeki trafik sıkışıklığını azaltma hedefinin bir parçası olarak Alsancak'a alternatif erişim koridoru oluşturmada ilk halkayı teşkil ediyor. Bu koridor; Mürselpaşa'nın ardından Ege Mahallesi Köprülü Kavşağı ve Meles Deresi Köprüsü (K20 Köprüsü) projeleriyle genişletilecek ve Gıda Çarşısı'nı Alsancak ile Ege Mahallesi üzerinden bağlayacak.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Atatürk Caddesi, Şair Eşref Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı'nda özellikle Alsancak giriş-çıkışlarında yaşanan yoğunluğun önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Alt geçit, kent merkezine erişimi kısaltacak ve alternatif güzergahlar sunarak trafik dağılımını iyileştirecek.

İzmir'deki bu büyük ölçekli yapılaşma ve altyapı yatırımında, saha ekiplerinin el emeği ve uygulanan mühendislik önlemleri projenin güvenli biçimde sürdürülmesini sağlıyor. Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi tamamlandığında, bölge trafiğinde gözle görülür bir rahatlama ve şehir içi ulaşımda daha akıcı bir yapı hedefleniyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, BEŞ AYRI DEMİRYOLU HATTI İLE METRO HATTININ ALTINDAN GEÇEREK HALKAPINAR TRAFİĞİNE NEFES ALDIRACAK MÜRSELPAŞA KARAYOLU ALT GEÇİDİ PROJESİ, ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN ADIM ADIM İLERLİYOR.