mürüvvet-saadettin türkkan ağız ve diş sağlığı polikliniği hizmete girdi

Melikgazi'de yeni ağız ve diş sağlığı merkezi hizmete girdi

Melikgazi Belediyesi tarafından açılan Mürüvvet-Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, bölgedeki mevcut sağlık altyapısına önemli bir katkı sağladı. Belediye yetkilileri ve sağlık yöneticileri açılış töreninde projenin planlama sürecini, kapasitesini ve hizmet kapsamını değerlendirdi.

hizmet kapsamı ve kapasite:

Merkezde 8 adet diş ünitesi bulunuyor ve kurum kısa süre önce hizmete başladı; İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine göre merkez yaklaşık 2 haftadır hizmet veriyor. 8 diş hekimi görev yapacak şekilde düzenlenen polikliniğin toplam kadrosu 18 kişilik olarak açıklandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan açılışta, "Bu bölgede yaklaşık 40 bin vatandaşımız yaşıyor, dolayısıyla bu ihtiyacı değerlendirerek kıymetli Melikgazi Belediye Başkanımızla birlikte bu projeyi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Erşan, ameliyatlar dışında ağız ve diş sağlığı hastanesi içinde verilecek hizmetlerin büyük kısmının bu merkezde sunulacağını; böylece bölge sakinlerinin "uzak bir noktaya gitmeden" ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirtti.

yerel iş birliği ve değerlendirmeler:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu projenin aile sağlığı merkezi olarak planlandığını, nüfus ve mevcut yatak yoğunluğu değerlendirmesi sonucu İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte polikliniğe dönüştürme kararı aldıklarını söyledi. Palancıoğlu, "Biz burayı aslında bir aile sağlık merkezi olarak planladık ve öyle de yaptık. Ama burada nüfus azalınca, Hürriyet diş hastanesindeki yoğunluğu düşünerek; İl Sağlık Müdürlüğümüz ile bu sağlık merkezimizi ağız ve diş sağlığı polikliniği yapmaya karar verdik. Burada 8 adet diş ünitesi ile birlikte büyük bir açığı kapattık. Buradaki vatandaşlarımız trafiğe girmeden, uzak bir yere gitmeden bu sağlık merkezimizden kolayca hizmet alacaklar." dedi.

Başkan Palancıoğlu ayrıca Melikgazi Belediyesinin hizmet yayılımına dikkat çekerek, "Melikgazi Belediyesi olarak 58 mahallemizde hiçbir ayrım gözetmeden muazzam hizmet yapıyoruz. 7 yılda 16 adet sağlık ocağı yaptık. İl sağlık müdürümüzle yaptığımız toplantıda tam 6 yere daha sağlık ocağı yapılması ile ilgili ihtiyaç çıktı. 2’sini hayırseverlerimizle birlikte inşallah yapacağız... Parklarımızın sayısı 350’yi geçti. Türkiye’de belediyecilik hizmetini en iyi alan şehir çalışması yapılırsa, açık ara bu Kayseri olur." ifadelerini kullandı.

Hayırsever Saadettin Türkkan de törende konuştu: "Melikgazi’mizin çalışkan Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na ve beni yolculukta yalnız bırakmayan eşim Mürüvvet Türkkan’a teşekkür ederim. Rabbime şükürler olsun. Buradan yararlanacak herkese Allah sağlık, şifa versin. Mustafa Palancıoğlu Başkanımızın çok katkısı oldu. En çok teşekkürü kendisine ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkezin semt ölçeğinde geniş bir nüfusa hitap edeceğini vurgulayarak semtin üç mahalleye hizmet vereceğine dikkat çekti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise yerel yönetim ve hayırsever iş birliğini öne çıkararak, hizmetin açılmasının sağlık teşkilatı açısından önemli olduğunu belirtti: "Palancıoğlu Başkanımıza da bir Melikgazi klasiği olarak halk, vatandaş, devlet iş birliği ile burayı açtığından dolayı teşekkür ediyorum."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Kayseri'deki uyumdan söz ederek, bu tür yatırımların şehrin gelişimine katkısını vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yetkililer, polikliniğin bölgedeki ağız ve diş sağlığı ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacağını, vatandaşların daha yakın ve erişilebilir bir noktada hizmet almasının hedeflendiğini belirtti.

SAĞLIK ALANINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELERLE REKOR HİZMETLERE İMZA ATAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ İLÇE HALKININ MODERN VE NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRACAK ÖNEMLİ BİR YATIRIM OLAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ MÜRÜVVET-SAADETTİN TÜRKKAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ’NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.