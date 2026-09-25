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Muş il müdürlüğüne deneyimli isim atandı

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne İsmetullah Altun vekaleten atandı; Altun'un Bitlis ve Van'daki yöneticilik geçmişiyle görevi devralması bekleniyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 00:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muş il müdürlüğüne deneyimli isim atandı

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev değişikliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni görevlendirmeler kapsamında İsmetullah Altun, Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vekili olarak görevlendirildi. Atama, Bakanlığın yayımladığı "İl Müdürleri Yeni Görevlendirmeler" duyurusunda yer aldı.

mesleki geçmişi:

1969 yılında Bitlis'te doğan İsmetullah Altun, ilk ve orta öğrenimini Bitlis'te tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi İşletme-Muhasebe Bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Kamu görevine eğitim alanında başlayan Altun, 2010 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesine geçti.

Altun, kurum içindeki görev sürecinde Bitlis'te İl Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu ve 2017-2023 yılları arasında Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yaptı. Bu dönemde bölgesel hizmet ve yönetim deneyimi edindi.

son görevler ve atama süreci:

Altun'a, Bakanlık Makamı onayı ile 10 Kasım 2023 tarihinde Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekilliği görevi verildi ve göreve başlama tarihi 15 Kasım 2023 olarak kaydedildi. Ardından, 2 Mart 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Van İl Müdürlüğüne asaleten atandı.

Bakanlığın son düzenlemesiyle birlikte Altun'un görev yeri yeniden değişti ve bu kez Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Vekilliği'ne atandı. Evli ve beş çocuk babası olan Altun'un, yeni görevinde Muş'ta il hizmetlerini yürütmesi bekleniyor.

MUŞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER ESKİ MÜDÜRÜ AHMET KIRTAY

MUŞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER ESKİ MÜDÜRÜ AHMET KIRTAY

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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