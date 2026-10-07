Muş kanaat önderleri terörsüz gelecek için birlik çağrısı yaptı

Muş'ta kanaat önderleri bir araya geldi:

Muş'ta kanaat önderleri, din görevlileri ile köy ve mahalle muhtarları, Türkiye'nin terörden arındırılması ve toplumsal huzurun güçlendirilmesi hedefiyle yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek vermek üzere toplantı düzenledi. Buluşmada sürecin getirdikleri, kamuoyundaki beklentiler ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Sürecin siyasi aktörleri:

Kanaat önderleri adına konuşan Zabit Eker, toplantının amacının Türkiye'nin ortak geleceğini konuşmak ve sürece katkı sunmak olduğunu belirtti. Eker, barışın yalnızca çatışmaların sona ermesi olmadığını; asıl hedefin insanların birbirine güven duyduğu, çocukların korkmadan büyüdüğü ve gençlerin umutla baktığı bir toplumsal düzen olduğunu vurguladı. Ayrıca Eker, sürece katkı sunanların hakkaniyetle anılması gerektiğini söyleyerek, özellikle Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu siyasi iradenin sürecin ilerlemesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Eker, Meclis'te kabul edilen ve rekor oyla geçen yasanın önemine dikkat çekti; bununla birlikte toplumda sürecin uzaması ve gerekli adımların zamanında atılmamasının bir güven eksikliğine yol açtığını ifade etti. Toplumda barışa ve çatışmasızlığa yönelik güçlü bir beklenti olduğuna işaret eden Eker, sürecin yalnızca siyasi partilerin meselesi olmadığını, kanaat önderleri, akademisyenler, basın ve sivil toplum kuruluşlarının da katkı vermesi gerektiğini belirtti.

Toplumsal beklentiler ve katılımcı profili:

Toplantıda, barışın ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve hayatın her alanında ilerleme anlamına geldiği vurgulandı. Eker'in ifadesiyle barış; "çocuklarımızın geleceğe umutla bakması ve birbirimize güvenmemiz" demek ve bu güvenin korunmasının önemine dikkat çekildi. Katılımcılar, sürecin memleketin ortak meselesi olduğunu belirterek bunun siyasete bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Toplantıya araştırmacı-yazar Ruşen Çakır ile çok sayıda kanaat önderi, din görevlisi ve köy ile mahalle muhtarı katıldı. Katılımcılar arasında Kürt, Çerkez, Zaza, Arap, Laz ve çeşitli aşiret temsilcileri de yer aldı; ortak görüş olarak 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verildiği bildirildi. Toplantı katılımcıları bu desteğin, sürecin hızlandırılması ve toplum nezdinde güvenin pekiştirilmesiyle somut adımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak Muş'taki buluşma, sürecin toplumun geniş kesimlerinde karşılık bulduğunu gösterirken, katılımcılar barışın kalıcı olması için hem siyasi iradeye hem de yerel aktörlerin sürekli çabasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

MUŞ’TA KANAAT ÖNDERLERİ, DİN GÖREVLİLERİ İLE KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI, TÜRKİYE’NİN TERÖRDEN ARINDIRILMASI VE TOPLUMSAL HUZURUN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEK VERMEK AMACIYLA BİR ARAYA GELDİ.