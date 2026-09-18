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Muş merkezli operasyonla 6 ilde yasa dışı bahis ağı çökertildi

Muş merkezli eş zamanlı operasyonda 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı; MASAK incelemelerinde hesap hareketliliği 2 milyar 26 milyon TL olarak tespit edildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muş merkezli operasyonla 6 ilde yasa dışı bahis ağı çökertildi

Operasyonun kapsamı:

Muş Valiliği açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Sokaklar Güvende operasyonu kapsamında Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK koordinasyonunda eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon Muş merkezli olmak üzere Batman, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Zonguldak illerini kapsadı. MASAK incelemeleri sonucunda, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve şans oyunlarından gelir elde edilmesine ve para nakline aracılık edildiği belirlenen şüphelilere ait hesaplarda 2 milyar 26 milyon TL tutarında hareketlilik tespit edildi.

Ele geçirilenler ve yargılama:

Eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheliye ait 22 farklı ikamet ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 42 cep telefonu, 5 bilgisayar, 40 sim kart, 1 tablet, 4 USB bellek, 1 hafıza kartı, başka şahıslara ait 5 kimlik kartı, 62 başkasına ait banka/kredi kartı, 1 adet 1 milyon 750 bin TL'lik çek ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı, 17 Eylül 2026 günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olası etkileri:

Yetkililerce açıklanan tutuklama ve el koyma işlemleri, yasa dışı bahis gelir zincirinin hem mali hem de teknik kanallarını hedef almayı amaçlıyor. MASAK tarafından saptanan yüksek tutarlı hesap hareketliliği, soruşturmanın ekonomik boyutunun geniş olduğunu ortaya koyuyor ve ilerleyen dönemde soruşturmanın mali takip ve delil değerlendirmesi yönünde sürdürüleceğini gösteriyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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