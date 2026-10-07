Muş stadyumu kışa hazırlanıyor: alttan ısıtma kuruldu, çim serimi başladı

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımları kapsamında yürütülen yenileme çalışmaları çerçevesinde, Muş Şehir Stadyumunda zemin yenileme işleri hızla ilerliyor. Yaklaşık 8 bin seyirci kapasiteli tesis için alttan ısıtma sisteminin kurulumu tamamlandı ve saha zemini şimdi çim serimine hazırlanıyor.

Çim serimi ve hibrit uygulama:

Alttan ısıtma montajının bitmesinin ardından kum serimi tamamlandı ve saha üzerinde çim serim çalışmalarına geçildi. Çim seriminin hafta sonuna kadar tamamlanması planlanırken, hemen ardından yaklaşık bir hafta sürecek olan hibrit çim uygulamasına geçilecek. Tüm süreçte aksama olmazsa sahayı 15 gün içinde maçlara hazır hale getirmek amaçlanıyor.

Saha hazırlığı ve kış koşulları:

Projede özellikle Muş’un ağır geçen kış koşulları göz önünde bulunduruldu. Kurulan alttan ısıtma sistemi sayesinde saha zemininin kar ve düşük sıcaklıklardan daha az etkilenmesi; böylece futbol karşılaşmalarının kış aylarında da uygun şartlarda oynanabilmesi hedefleniyor.

Yerinde inceleme ve yetkilinin değerlendirmesi:

Çalışmaları yerinde inceleyen Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, sürecin planlandığı gibi sürdüğünü belirtti. Kılıç, "İhaleyi yaptıktan sonra firmaya yer teslimini yaptık. Yer tesliminden bu zamana kadar süreç, istenen sürede devam ediyor. Bir aksama gözükmüyor. İnşallah şu anda kum serimini bitirdik. Şimdi çim serimine geçtik. Süreç makul bir sürede devam ediyor. İnşallah yakın zamanda çim serimi de bitecek. Hedefimiz, inşallah bu hafta sonu itibarıyla bitirmek. Sonra peşinden hibrit çakma olayına geçeceğiz. O da yaklaşık bir hafta kadar sürüyor. Bu şu demekti; inşallah bir aksilik olmazsa 15 gün içerisinde sahamız hazır olacak. Fakat toprağın çimle bitişmesi gerekiyor. Bu süre içinde belli bir süreye ihtiyacımız var. Ondan sonra inşallah Adana Demirspor maçıyla burada maç oynamaya başlayacağız. Şimdiden tüm taraftarlarımıza hayırlı olsun. Muşsporumuza hayırlı olsun ve sporseverlere hayırlı olsun. Bu bölgemiz, kış şartlarının ağır geçtiği bir bölgemiz. Bu sebepten dolayı biz stadımızı modern bir tesise kavuşturmak amacıyla alttan ısıtma ve diğer aydınlatma sistemlerini başlattık. İnşallah yakın zamanda biz alttan ısıtma sistemimizi tamamladıktan sonra, kış şartlarında çok zorlanmadan buradaki karın kaldırılması ve belli bir seviyeye geldiği zaman kendi kendine eriyecek bir sistem olarak bunu tasarladık. İnşallah biz burada geçen sene yaşadığımız o zorlukların bir kısmını bu sene yaşamayacağız"

Yetkili, çalışmaların tamamlanmasının ardından stadyumun kısa süre içinde maç ve etkinliklere ev sahipliği yapmasının hedeflendiğini vurguladı.

MUŞ ŞEHİR STADYUMU'NDA DEVAM EDEN YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ALTTAN ISITMA SİSTEMİNİN KURULUMU TAMAMLANIRKEN, SAHA ZEMİNİNDE ÇİM SERİM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.