Çanakkale'de gözlemler:

Son dönemde Bursa'nın Gemlik Körfezi ve Balıkesir'in Marmara Adası'nda yeniden ortaya çıkan müsilaj, şimdi de Çanakkale Boğazı'nda etkisini göstermeye başladı. ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş bölgeden gelen şikayetlere dikkat çekiyor ve özellikle Lapseki, Gelibolu ile Karabiga açıklarında avlanan balıkçıların sorun yaşadığını belirtiyor.

Bulgular ve etkilenen alanlar:

Gemlik Körfezi ve Marmara Adası kaynaklı müsilaj hareketinin Çanakkale'ye taşındığı gözlemleniyor. Balıkçılar, müsilaj nedeniyle ağlarını çekmekte güçlük çektiğini bildiriyor; kıyı kesimleri ile liman çevreleri, deniz şartları sakinleştikçe birikime açık hale geliyor.

Oluşum mekanizması ve ana etkenler:

Prof. Dr. Büyükateş, müsilaj oluşumunu destekleyen en önemli etkenlerden birinin su sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi olduğunu vurguluyor. Ölçümlere göre su sıcaklıkları 18-19 derece civarında bulunuyor. Ayrıca yaklaşık iki buçuk-üç haftadır etkili olan lodos rüzgârı ile gelen yağışların yüzey akışları aracılığıyla denize azot ve fosfor gibi besin elementleri taşıdığı, bu koşulların fitoplanktonun fotosentetik aktivitesini ve çoğalmasını desteklediği aktarılıyor. Bu organizmaların çevresel stres altında hücre dışına salgıladığı organik maddelerin bir araya gelmesiyle kurdele benzeri müsilaj tabakaları oluşabiliyor ve bunlar su kolonunun farklı derinliklerinde bulunabiliyor.

Beklentiler ve kısa vadeli öngörüler:

Büyükateş, rüzgârın etkisiyle şu an için deniz yüzeyinde yoğun bir birikim görülmediğini, ancak su kolonunda yoğunluk olduğunu belirtiyor. Meteorolojik şartların normale dönmesi, su sıcaklıklarının düşmesi ve artan bulutluluğun ışıklanmayı azaltması durumunda sistemin fiziksel ve biyolojik dinamiklerinin değişerek müsilaj oluşumunun azalmasının beklendiği ifade ediliyor. Bu süreçte balıkçılık faaliyetleri olumsuz etkilenmeye devam edebilir; yetkililer ve balıkçılar, gelişmeleri izlemeye ve olası temizlik veya koruma önlemlerine hazırlıklı olmaya çağrılıyor.

SON DÖNEMDE BURSA VE BALIKESİR AÇIKLARINDA YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANAN MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI), ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA DA ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI.