MUSKİ mavi su verimliliği belgesini alan öncü kurumlardan oldu

MUSKİ'den su yönetiminde yeni adım

MUSKİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması, suyun etkin ve verimli kullanılması ve su kayıplarının azaltılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda Mavi Su Verimliliği Belgesini almaya hak kazandı. Kurum, yönetmelikte öngörülen kriterleri en hızlı şekilde yerine getirerek bu belgeyi alan ilk su ve kanalizasyon idarelerinden biri oldu.

Belge süreci ve tarihçesi:

Su Verimliliği Yönetmeliği, 27 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girmiş; su verimliliği çalışmalarını belgelendirmek üzere Mavi, Yeşil ve Turkuaz olmak üzere üç farklı belge tanımlanmıştı. Yönetmelik kapsamında su ve kanalizasyon idareleri için ilk aşama olan Mavi Su Verimliliği Belgesi zorunlu tutuldu. MUSKİ, gerekli hazırlıkları tamamlayarak belge için 18 Haziran 2026 tarihinde başvurdu ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü değerlendirmesi sonucunda belgenin sahibi oldu.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından MUSKİ, 30 Ağustos 2026 tarihinde belgeyi almaya hak kazandı. Kurum, Türkiye'de bu belgeyi alan 5. kurum olurken, belgenin geçerlilik süresi 30 Ağustos 2029 tarihine kadar devam edecek.

Uygulanan önlemler ve hedefler:

Mavi Su Verimliliği Belgesi başvurusu kapsamında MUSKİ’nin mevcut su kullanımından yola çıkılarak su verimliliğini artırmaya yönelik somut hedefler belirlendi ve Su Verimliliği Proje Ekibi kuruldu. Kayıp ve kaçak oranının üç yıllık bir süreçte yüzde 25’in altına indirilmesi hedeflenirken, bunun için detaylı bir plan hazırlandı.

Sistem altyapısında yapılan çalışmalar arasında SCADA (Uzaktan Kontrol ve Veri Toplama Sistemi), DMA (Ölçümlü Alt Bölge) uygulamaları, basınç yönetimi, akıllı sayaç dönüşümü ve MUSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi entegrasyonu yer aldı. Bu uygulamalar, su kayıplarının tespit ve takibini kolaylaştıracak, ölçüm ve izleme kapasitesini artıracak biçimde planlandı ve hayata geçirildi.

Ayrıca arıtılmış atıksuların özellikle sulama alanlarında yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hedeflere dahil edildi. Kurum, su verimliliği bilincinin yaygınlaşması amacıyla öğrenciler, Kadın Yaşam Merkezleri ve MUSKİ personeline yönelik eğitim ve farkındalık programları düzenledi.

Bu adımlarla MUSKİ, yönetmelikte aranan ölçüm, izleme, kayıp kaçak azaltımı, atıksuların yeniden kullanımı ve farkındalık artırma kriterlerini yerine getirerek süreci başarıyla tamamladı. Kurumun belgeyi hızlı şekilde alması, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın su kaynaklarının korunması ve suyun verimli kullanılması yönündeki yaklaşımının uygulamadaki yansıması olarak değerlendiriliyor.

MUSKİ ‘MAVİ BELGE’ ALAN İLK KURUMLARDAN OLDU