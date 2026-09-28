Muson yağışları yaşamı sekteye uğrattı: Tayland'da 8 kişi hayatını kaybetti

Tayland'ta sel ve su baskınları hayatı etkiliyor

Şiddetli muson yağışlarının yol açtığı sel ve su baskınları, son 10 günde en az 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM) verilerine göre, ülke genelinde 25 ilde etkili olan yağışlardan 545 binden fazla kişi etkilendi.

Etkilenen bölgeler ve tahliyeler:

Başkent Bangkok'ta 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi. DDPM'nin açıklamasına göre, kentte yaklaşık 52 bin hanenin selden etkilendiği, yaklaşık 5 bin kişinin ise barınma merkezlerine tahliye edildiği bildirildi. Yetkililer, selin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla bazı bölgelerde yarın ve salı gününün resmi tatil ilan edildiğini duyurdu.

Başbakan ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul afet bölgelerini ziyaret etti; yaptığı açıklamada hükümetin imkanlarını seferber ederek önceliği hayati tehlike altındaki vatandaşlara verdiğini söyledi. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar hükümetin müdahalesini yetersiz bulduklarını belirterek tepki gösterdi.

Yardım çalışmaları ve ulaşımda aksaklıklar:

Tayland ordusu arama, kurtarma ve yardım çalışmalarına aktif şekilde katıldı. Askeri personelin kamyon ve askeri botlarla ulaşım desteği sağladığı, zor koşullardaki evlere yemek ve su dağıtımı yaptığı bildirildi. Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, yağışların durması halinde su tahliye çalışmalarının hızlanacağını, ancak yüksek kesimlerden gelen su nedeniyle bazı bölgelerde suyun tamamen çekilmesinin birkaç gün sürebileceğini ifade etti.

Sel, Bangkok'taki iki uluslararası havalimanında da operasyonel aksamalara yol açtı. Suvarnabhumi Havalimanı'nda bazı yer hizmetleri personelinin merkeze ulaşamaması ve ekipman sorunları nedeniyle uçuşlarda ve bagaj teslimatında gecikmeler yaşandığı kaydedildi. Tayland Sivil Havacılık Otoritesi (CAAT) yolculara uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanlarında olmaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, riskli bölgelerden uzak durulmasını, resmi uyarıların takip edilmesini ve tahliye talimatı verildiğinde gecikmeden güvenli bölgelere geçilmesini istiyor.

TAYLAND'DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL VE SU BASKINLARI NEDENİYLE SON 10 GÜNDE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.