Muşspor Şanlıurfa'da 1. Lig umutlarını canlı tutuyor

hazırlıklar Muş'ta devam ediyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muşspor, ligin 6. haftasında karşılaşacağı GMG Kastamonuspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Muş Şehir Stadyumu’ndaki zemin çalışmaları nedeniyle karşılaşma Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

antrenman programı:

Sarı-beyazlı ekip, Muş 1071 Alparslan Spor Kompleksi’nde Teknik Direktör Fatih Çardak yönetiminde sahada çalıştı. Isınma ve koşu ile başlayan idman, çabukluk, koordinasyon ve taktik uygulamaları ile devam etti. Çalışma, takımın saha içindeki uyumunu ölçen çift kale maçla tamamlandı. Kulüp, maç hazırlıklarını 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşma gününe kadar sürdürecek.

hedefler ve teknik yaklaşım:

Çardak, geçen sezon yaşanan final deneyiminin ardından bu sezon daha ileriye gitmeyi hedeflediklerini vurguladı. Sezon başından beri aynı başarının üzerine çıkarak 1. Lig’e yükselmeyi hedeflediklerini belirten Çardak, oyuncu ve oyun istikrarına dikkat çektikten sonra takımın oynadığı beş haftalık süreçten memnun olduklarını söyledi. Çardak'ın ifadeleri şöyle: Sezon başından beri, geçen sene yaşamış olduğumuz finalin ardından aynı başarının üzerine çıkarak bu sene hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. 1. Lig’e çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için de sezon başında güçlü bir yapılanmayla istikrarı koruyarak hem oyuncu istikrarı hem de oyun istikrarı açısından sezona güzel bir şekilde hazırlandık. Çok şükür, oynadığımız beş hafta içerisinde istediğimiz performansa ulaşmış vaziyetteyiz. Tabii ki her hafta ritmimizi bularak, oyun kültürümüzü daha da yukarı taşıyarak ve performansımızı en üst seviyeye çekerek, her haftaya doğru hazırlanıp kademe kademe hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor

Şanlıurfa'da oynanacak maç, hem saha koşullarının alışılmadık olması hem de seyahat ve adaptasyon gerektirmesi nedeniyle Muşspor için farklı bir sınav olacak. Teknik ekip, bu değişimi avantaja çevirmek ve ligin ilk haftalarındaki ritmi koruyarak puan hedeflerine ulaşmak için hazırlık intensitesini yüksek tutuyor.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP’TA MÜCADELE EDEN MUŞSPOR, LİGİN 6. HAFTASINDA KARŞILAŞACAĞI GMG KASTAMONUSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.