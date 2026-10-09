Muş'ta 110 bin ahlat ağacında süren armut hasadı koruma talebini gündeme taşıdı

Muş'un Bilek köyünde ahlat hasadı devam ediyor

Muş merkeze 47 kilometre uzaklıktaki Bilek köyünde, yaklaşık 110 bin ahlat ağacında geleneksel armut hasadı sürüyor. Bölge sakinleri, asırlardır süregelen hasat geleneğinin bu yıl verimli geçtiğini belirtiyor.

Hasat süreci ve dağıtım hedefleri:

Hasat çalışmaları 20 Eylül tarihinde başladı ve bölge halkı, sezonun 20 Kasım'a kadar devam etmesini bekliyor. Ağaçlardan toplanan armutlar hem köy halkının ilgisini çekiyor hem de Gaziantep, Elazığ ve Bursa gibi çevre illerden gelen vatandaşların katılımıyla Türkiye'nin farklı noktalarına ulaşması hedefleniyor.

Yerel üreticiler, bu yılki mahsulün özellikle iyi olduğuna işaret ediyor ve hasadın hem ekonomik hem de kültürel açıdan köy yaşamında önemli yere sahip olduğunu vurguluyor.

Koruma talebi ve bekçi isteği:

Bölge sakinlerinden Şahabettin Çiçek, alanın doğal zenginliğinin korunması için devlet korumasına alınmasını ve milli park ilan edilmesini talep ettiklerini söyledi. Çiçek, bölgede daha önce yaklaşık 150 bin ağacın bulunduğunu, ancak zaman içinde çevre köylerden bazı kişilerin zarar verdiğini ifade etti.

Çiçek ayrıca, arazi büyüklüğünü aktarırken alanın 20 kilometre uzunluğunda ve 17 kilometre genişliğinde olduğunu belirtti ve köylüler adına dört bekçi görevlendirilmesini istediklerini kaydetti. Bölge halkı, ayrıca UNESCO gibi kuruluşların gelerek araştırma yapmasını talep ediyor.

Hasadın sürdüğü alanda koruma önlemlerinin alınması talebi, hem meyve stokunun güvence altına alınması hem de bölgenin kültürel ve doğal mirasının korunması açısından ön plana çıkıyor.

MUŞ MERKEZE 47 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ BİLEK KÖYÜNDE, YAKLAŞIK 110 BİN AHLAT AĞACINDA GELENEKSEL ARMUT HASADI DEVAM EDİYOR.