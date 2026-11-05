Muş'ta bastonunu doğrultup şaka yapan amca kuyumcuda tebessüm bıraktı

Olay anı ve güvenlik kamerası:

Muş'ta bir kuyumcu dükkanında yaşanan sahne, çalışanları ve müşterileri hem şaşırttı hem gülümsetti. Altın almak için içeri giren yaşlı amca ilk olarak çeyrek altının fiyatını sordu, ardından sıranın gelmesini beklerken bastonunu doğrultup "Kaldır ellerini, bu bir soygundur" dedi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Kuyumcunun anlatımı:

Dükkan çalışanı Kadir Taş, amcanın her zaman yanlarına uğradığını ve olayın Saat 10.00 sıralarında gerçekleştiğini söyledi. Taş, olayı şu sözlerle anlattı: "Yine her zamanki gibi sabah erken kalkıp iş yerimizi açmıştık. Neşeli bir amcamız var, her zaman yanımıza uğrar. Saat 10.00 sıralarında yine geldi. İlk olarak çeyrek altının fiyatını sordu. Ardından bir anda, 'Bir dakika bekle' diyerek geriye çekildi. Başta ne olduğunu anlayamadım ve şaşırdım. Bastonunu kaldırarak 'Bu bir soygundur' dedi. İlk anda iki üç saniye kadar duraksadık, ardından şaka yaptığını anladık. Sonrasında hep birlikte gülüp eğlendik. Müşterimize çay ikram ederek kendisini güzel bir şekilde uğurladık"

Şakanın ardından kuyumcu, yaşlı amcanın istediği altını verdi ve ortam karşılıklı gülüşmelerle son buldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, iş yerindeki samimi atmosferi gözler önüne serdi.

MUŞ’TA ALTIN ALMAK İÇİN KUYUMCUYA GİREN YAŞLI BİR AMCANIN, BASTONUNU DOĞRULTARAK KUYUMCUYA SOYGUN ŞAKASI YAPMASI ÜZERİNE ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.