Muş'ta güneşli hava hayvancılığı rahatlattı

Son günlerde Muş'ta havaların mevsim normallerinde ve güneşli seyretmesi, bölgedeki hayvancılıkla uğraşan besiciler için rahatlama sağladı. İyileşen hava koşulları, hayvanların bakımını kolaylaştırıyor ve meralarda otlatma faaliyetlerini artırıyor.

Meralarda hareketlilik:

Besiciler, güzel havayı fırsat bilerek sürülerini otlaklara çıkarıyor. Hayvanların meralarda bakımının yapılması hem yem ihtiyacını azaltıyor hem de günlük işlerin planlanmasını kolaylaştırıyor. Özellikle kuru ve güneşli günler, merada geçirilen süreyi uzatıyor.

Çiftçilerin beklentisi:

Havanın önümüzdeki günlerde de böyle devam etmesi, bölgedeki üreticiler açısından önem taşıyor. Muş merkeze 50 kilometre mesafedeki Karabey köyünde besicilik yapan Ziyadin Demir, güzel havayı değerlendirip hayvanlarını meraya çıkardıklarını belirtti. Demir, "Hayvanları otlatmaya çıkardık. Havalar güzel, sonbahar günlerini yaşıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Sonbaharda ilkbaharı yaşıyoruz. Havalar böyle giderse bizim için çok iyi olur" dedi.

Besiciler, mevcut iyi hava koşullarını kısa vadeli bir fırsat olarak görüyor; meralarda artan hareketlilik hem bakımda etkinliği artırıyor hem de üreticilerin planlamasına olumlu yansıyor. Önümüzdeki günlerde havanın seyrinin devam etmesi, bölge hayvancılığı açısından dikkatle izleniyor.

Muş'ta güneşli hava besicileri sevindirdi