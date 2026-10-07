Muş'ta binlerin sessiz dua ve protesto yürüyüşü

Muş'ta Gazze'ye destek yürüyüşü

Yatsı namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Muş kent merkezinde düzenlenen yürüyüşle Gazze'deki insani krize dikkat çekti. Etkinlikte binlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı ve dayanışma mesajları verdi.

yürüyüşün başlangıcı ve programın akışı:

Program, Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Toplanma sonrası grup, kent merkezinden hareket ederek İmam Şafi Camii'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca katılımcılar hem protesto sloganları attı hem de Filistin halkına destek veren tezahüratlarda bulundu.

mesajlar ve törenin sonu:

Etkinlikte konuşan Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, Gazze'de yaşananlara değinerek Filistin halkına destek mesajı verdi. Cami önünde okunan duaların ardından kalabalık, sessizce dağıldı ve organizasyon barışçıl bir şekilde sonlandırıldı.

Gösteriye katılanlar, düzenlenen programla insani krize dikkat çekmeyi ve uluslararası toplumun gündeminde Filistin meselesinin kalmasını amaçladıklarını belirtti. Etkinlik boyunca herhangi bir güvenlik olayı rapor edilmedi ve katılımcıların büyük bölümü programı huzur içinde tamamladı.

MUŞ’TA DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞTE BİNLERCE KİŞİ, İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARINI PROTESTO EDEREK FİLİSTİN HALKINA DESTEK VERDİ.