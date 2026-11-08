Muş'ta Çavuştepe beyaza büründü: yükseklerde kar örtüsü 1 metreye çıktı

yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı:

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, 2600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaza büründü; kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

yol açma çalışmaları ve ulaşım:

Üçevler grup köy yolu, 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergâh olarak kullanılıyor. Kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması için Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Ekipler iş makineleriyle yolda biriken karları temizlemek için yoğun mesai harcadı. Ekiplerin yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Muş’un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı