Muş'ta Cumhuriyet Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: iki kişi yaralandı

Muş'ta trafik kazası

Muş merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklette bulunan iki kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri yönlendirildi.

Kaza yeri ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralılara yerde yapılan ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda ekipler sahada güvenlik önlemleri aldı.

Soruşturma ve trafik uyarısı:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nde ulaşımda aksamalar meydana gelmiş olabilir; yetkililer sürücülerden dikkatli olmalarını ve alternatif güzergâhları tercih etmelerini istiyor.

MUŞ’TA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.