Dolar 49,8323 +0,06%
Euro 55,6825 +0,19%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.526,98 +0,55%
EUR/USD 1,1158 +0,01%
Brent Petrol 110,51 -1,01%
--°

Muş'ta Cumhuriyet Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: iki kişi yaralandı

Muş Cumhuriyet Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki iki kişi yaralandı; ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 01:03

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 01:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Muş'ta Cumhuriyet Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: iki kişi yaralandı

Muş'ta trafik kazası

Muş merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklette bulunan iki kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri yönlendirildi.

Kaza yeri ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralılara yerde yapılan ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda ekipler sahada güvenlik önlemleri aldı.

Soruşturma ve trafik uyarısı:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nde ulaşımda aksamalar meydana gelmiş olabilir; yetkililer sürücülerden dikkatli olmalarını ve alternatif güzergâhları tercih etmelerini istiyor.

MUŞ’TA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

MUŞ’TA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kanlıca'da arıza yapan Alisuvar Mammadov tekrar seyre başladı
images

Ankara'da zirve hazırlıkları: Türk Devletleri Zirvesi öncesi asayiş ve trafik uy...
images

Bolu'da tır parkında çıkan yangın iki aracı kullanılamaz hale getirdi
images

Jandarmanın sırtında hayat kurtaran müdahale: Gemlik'te mahsur kalan çift tahliy...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kanlıca'da arıza yapan Alisuvar Mammadov tekrar seyre başladı

Ankara'da zirve hazırlıkları: Türk Devletleri Zirvesi öncesi asayiş ve trafik uygulaması

Hande Ünsal sahnede İzmir Marşı'yla cumhuriyet coşkusunu paylaştı

Uyarı: 29 ekimde sağanak tehlikesi, bakan Mustafa Çiftçi tedbir çağrısı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş