Muş’ta düzenlenen Dünya Balıkçılık Günü etkinliği, su kaynaklarının korunması, balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve su ürünleri üretiminin artırılmasının önemine dikkat çekti. Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve öğrencilere yönelik bilgilendirici oturumlarla sürdü.

etkinlikte ele alınan konular:

Program kapsamında öğrencilere su kaynaklarının önemi, sucul ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir su ürünleri üretimi hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Su Ürünleri Mühendisi Esra Gün Salihoğlu tarafından gerçekleştirilen sunumda, balıkçılık faaliyetlerinin temel ilkeleri, yetiştiricilik uygulamaları ve su kaynaklarının korunmasına yönelik pratik tedbirler anlatıldı. Ayrıca etkinlik boyunca gençlerde çevre bilinci oluşturma hedefi ön plana çıkarıldı.

yatırım, üretim ve koruma adımları:

Muş Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, su kaynaklarının yalnızca doğal bir zenginlik olmadığını, yaşamın devamlılığı açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Gönç, ilin baraj gölleri, göl ve göletler ile nehirler üzerinden önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek bu potansiyelin üretime dönüştürülmesine yönelik çalışmalardan söz etti.

Gönç, Alparslan 2 Baraj Gölünün yetiştiricilik bölgesi ilan edildiğini ve 2027 yılında yaklaşık 28 tesisin faaliyete başlayacağını, bunun sonucunda toplamda yıllık 10 bin ton kapasiteli alabalık üretimi hedeflendiğini aktardı. Su kaynaklarının korunmasına yönelik izleme çalışmalarına da değinen Gönç, belirlenen istasyonlarda düzenli numune alınarak kirlilik düzeyinin tespit edildiğini ve bunun üzerinden yol haritası oluşturulduğunu söyledi.

Koruma tedbirleri arasında balıklandırma uygulamaları da bulunuyor. Müdürlük tarafından 2026 yılı içinde yaklaşık 2 milyon yavru sazan ve şabutun su kaynaklarıyla buluşturulduğu, son üç yılda ise toplam 7 milyon yavru balığın bırakıldığı bildirildi. Gönç, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için av yasağı dönemlerine uyulması ve su kaynaklarının kirletilmemesi konusunda toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü vurguladı. Ayrıca bakanlık düzeyinde 21 Kasım Balıkçılık Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

katılımcılar ve kapanış:

Etkinliğe Vali Yardımcıları Metin Baskın ve Onur Bektaş, Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, kurum yöneticileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Program sonunda katılımcılara ve öğrencilere balık ikramında bulunularak etkinlik sonlandırıldı.

PROGRAMA, VALİ YARDIMCILARI METİN BASKIN VE ONUR BEKTAŞ, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ABDULKADİR ALTAY, KURUM YÖNETİCİLERİ, ÖĞRETMENLER İLE ÖĞRENCİLER KATILDI.