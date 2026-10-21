Muş'ta erken teşhis vurgusu: meme kanseri farkındalığında sahada buluşma

Etkinlikte öne çıkanlar:

Muş Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliğinde, erken teşhisin tedavi sürecindeki önemi ön plana çıktı. Sağlık çalışanları, uzman hekimler ve sivil katılımla gerçekleştirilen programda, hem bilgilendirme sunumları yapıldı hem de toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik uygulamalı etkinlikler düzenlendi.

Program kapsamında katılımcılar, pembe boya ile beyaz perde üzerine el izi bırakarak farkındalığa somut destek verdi. Etkinliğin ardından heyet, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konuşmalar ve mesajlar:

Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, konuşmasında kanserde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekti ve düzenli taramaların ihmal edilmemesi çağrısında bulundu. Çakır, halk sağlığı çalışmalarının sahada yürütüldüğünü vurgulayarak bireylerin taramalarını zamanında yaptırmasının önemini ifade etti.

Çakır, çevresinde gözlemlediği iki kanser vakasını örnek göstererek, tedaviyi kabul eden ile reddeden arasındaki farkın sonuçları üzerinde durdu ve bilinçli olmanın altını çizdi. Ayrıca sağlık çalışanlarının sahadaki çabalarını takdir ederek vatandaşların korkularına yenilmemesi gerektiğini belirtti ve sunulan hizmetlerden yararlanma çağrısı yaptı.

Uzman sunumları ve koruyucu yaklaşımlar:

Etkinlikte, erken tanı ve tarama yöntemleri konusunda Dr. Hilal Sert bilgi verdi. Dr. Özge Çatakkaya, kendi kendine meme farkındalığına ilişkin uygulamalı sunum gerçekleştirdi. Uzman Dr. Hacer Yiğitoğlu ise meme kanserinden korunmada sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ile yürütülen çalışmaları anlattı.

Sunumlar, hem bireysel korunma pratiklerine hem de tarama programlarının sürekliliğine vurgu yaparak katılımcılara yol gösterici bilgiler sundu. Sağlık çalışanlarının rolü ve halkın düzenli kontrolleri aksatmaması gerektiği mesajı etkinlik boyunca tekrarlandı.

Programın sonunda Bahar Çakır ve beraberindeki heyet, kemoterapi ünitesinde tedavi gören hastalarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve moral desteği sağladı. Etkinliğe Muş İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Batuhan Dereli, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Kutbettin Kurtuluş, İl Jandarma Komutanı Özgür Özer’in eşi Elif Özer, doktorlar, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, toplumda erken teşhis farkındalığını artırma ve sağlık hizmetlerine yönlendirmeyi hedefleyen bir adım olarak değerlendirildi; katılımcılar düzenli tarama ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülebilirliğine vurgu yaptı.

MUŞ DEVLET HASTANESİ’NDE MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA ETKİNLİK DÜZENLENDİ.