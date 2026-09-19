Muş'ta gaziler için saygı ve dua günü

Muş’ta 19 Eylül Gaziler Günü anma töreni

Muş’ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği’nde tören düzenlendi. Tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi.

Törenin akışı:

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gazi Maruf Yıldırım yaptı. Törende, ebediyete irtihal eden gaziler ile vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi.

Program kapsamında Vali Avni Çakır ve protokol üyeleri tarafından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Törenin ardından protokol üyeleri, Vatan Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Vali Çakır'ın konuşması:

Vali Avni Çakır konuşmasında, Bugün burada, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için büyük fedakârlıklarda bulunan kahraman gazilerimizin huzurunda, Gaziler Günü’nü idrak etmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu millet, tarih boyunca vatanı uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Millî Mücadele’den Kıbrıs’a; terörle mücadeleden 15 Temmuz’a kadar uzanan şanlı tarihimiz, bunun en güçlü göstergesidir. Ecdadımız bizlere yalnızca bir vatan bırakmamış; vatan sevgisini, mücadele ruhunu ve gerektiğinde bu topraklar için her türlü fedakârlığı gösterme kararlılığını da miras bırakmıştır.

Törene, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, kurum amirleri ve gaziler katıldı.

MUŞ’TA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA GARNİZON ŞEHİTLİĞİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ.