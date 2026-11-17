Muş'ta Kızılay haftası kapsamında saha gezisi gerçekleştirildi

Muş'ta düzenlenen programda Gökkuşağı Anaokulundan yaklaşık 180 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Kızılay’ın saha çalışmalarını yerinde görme fırsatı buldu. Ziyaret, Kızılay’ın topluma sunduğu hizmetleri çocuklara tanıtmayı ve yardımlaşma bilincini erken yaşta güçlendirmeyi hedefledi.

Etkinlikte neler yapıldı:

Öğrenciler ilk olarak Kızılay Kan Alma Merkezini ziyaret etti, burada kan bağışının topluma katkısı ve süreç hakkında görsel anlatımlar izlendi. Devamında Kızılay Aşevine geçilerek aşevinin işleyişi, ihtiyaç sahiplerine yönelik destek mekanizmaları ve gönüllü çalışmaları öğretici materyallerle aktarıldı.

Programa katılan Kızılay görevlisi Sertaç Özkan, çizgi film gösteriminin ardından yaptığı sunumda kurumun afete müdahale, sürekli sosyal yardım ve kan bağışı gibi temel faaliyetlerini çocuklara anlaşılır bir dille anlattı.

Yetkililerin vurguları ve eğitimdeki rolü:

Kızılay Muş İl Başkanı Gülbey Gümüştekin, çocukların küçük yaşta yardımlaşma ve dayanışma bilinci kazanmasının önemine dikkat çekti. Etkinliğin organizasyonunu üstlenen Kızılay Engelsiz Muş İl Başkanı Hüseyin Baran ise insani yardım ve dayanışma kültürünün erken yaşta benimsetilmesinin uzun vadeli etkilerine işaret etti.

Öğretmen Kübra Sarıyıldız, ziyaretin öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma ve gönüllülük kavramlarını yerinde öğrenmelerine katkı sağladığını belirterek Kızılay yetkililerine teşekkür etti. Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler, boyama malzemeleri, yiyecek ve balon dağıtılarak etkinlik sonlandırıldı.

Etkinlik, hem çocuklara pratik bilgi aktarımı hem de toplumun temel insani hizmetlerinin tanıtımı açısından yerel düzeyde örnek bir eğitim faaliyeti olarak değerlendirildi.

MUŞ’TA KIZILAY HAFTASI KAPSAMINDA GÖKKUŞAĞI ANAOKULUNDAN YAKLAŞIK 180 ÖĞRENCİYE KIZILAY’IN FAALİYETLERİ TANITILDI.