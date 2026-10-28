Dolar 49,8313 +0,05%
Euro 55,6880 +0,20%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.511,63 +0,32%
EUR/USD 1,1159 +0,02%
Brent Petrol 110,40 -1,11%
--°

Muş'ta kontrolsüz kazı alanı kaza getirdi: yaşlı adam kaldırıldı

Muş Cumhuriyet Caddesi'nde açık bırakılan kazı alanına düşen yaşlı adam, 112 ekiplerince çıkarılarak Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumu iyi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 22:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Muş'ta kontrolsüz kazı alanı kaza getirdi: yaşlı adam kaldırıldı

Muş Cumhuriyet Caddesi'nde açık kazı alanına düşme

Olay, Muş Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Açık bırakılan kazı alanına düşen yaşlı adamı görenlerin ihbarı üzerine durum kısa sürede yetkililere bildirildi.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, düşen vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı ve olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

taşıma ve sağlık durumu:

Müdahalenin ardından yaşlı adam, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan açıklamada vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, kent merkezinde açık bırakılan kazı alanlarının oluşturduğu riski gösterdi; yetkililer ve sorumluların benzer durumların önüne geçecek tedbirleri sağlaması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.

MUŞ’TA AÇIK BIRAKILAN KAZI ALANINA DÜŞEN YAŞLI ADAM, SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN HASTANEYE...

MUŞ’TA AÇIK BIRAKILAN KAZI ALANINA DÜŞEN YAŞLI ADAM, SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kanlıca'da arıza yapan Alisuvar Mammadov tekrar seyre başladı
images

Ankara'da zirve hazırlıkları: Türk Devletleri Zirvesi öncesi asayiş ve trafik uy...
images

Bolu'da tır parkında çıkan yangın iki aracı kullanılamaz hale getirdi
images

Muş'ta Cumhuriyet Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: iki kişi yaralan...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kanlıca'da arıza yapan Alisuvar Mammadov tekrar seyre başladı

Ankara'da zirve hazırlıkları: Türk Devletleri Zirvesi öncesi asayiş ve trafik uygulaması

Hande Ünsal sahnede İzmir Marşı'yla cumhuriyet coşkusunu paylaştı

Uyarı: 29 ekimde sağanak tehlikesi, bakan Mustafa Çiftçi tedbir çağrısı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş