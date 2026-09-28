Dolar 48,9753 +0,12%
Euro 55,7106 -0,06%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.541,95 -3,85%
EUR/USD 1,1374 -0,17%
Brent Petrol 98,24 +0,82%
--°

Muş'ta odunlukta başlayan tandır yangını ev ve direği tehdit etti

Muş Sanayi Sitesi karşısındaki müstakil evin odunluğunda tandırdan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 22:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Muş'ta odunlukta başlayan tandır yangını ev ve direği tehdit etti

Muş'ta odunlukta çıkan yangın söndürüldü:

Edinilen bilgiye göre, Muş Sanayi Sitesi karşısında bulunan müstakil bir evin odunluk bölümünde, tandır yakıldığı sırada alevlerin odunlara sıçraması sonucu yangın çıktı.

yangının yayılması ve etkilenen alan:

Kısa sürede odunluğu saran alevler, yakınındaki elektrik direğine de sıçradı.

itfaiye müdahalesi ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

MUŞ’TA MÜSTAKİL BİR EVİN ODUNLUK VE TANDIRLIK BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

MUŞ’TA MÜSTAKİL BİR EVİN ODUNLUK VE TANDIRLIK BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köy yolunda sağ bulundu: Alaca'da kaybolan 78 yaşındaki alzaymır hastası kurtarı...
images

geceyi ağaç dalları arasında geçirdiler: mantar toplamaya çıkan iki arkadaş 14 s...
images

Alaca'da kaybolan 78 yaşındaki hasta vatandaşların dikkatiyle kurtarıldı
images

Esenler'de yağmurda kayan motosiklet metrelerce sürüklendi ve kamyonetin altına...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Köy yolunda sağ bulundu: Alaca'da kaybolan 78 yaşındaki alzaymır hastası kurtarıldı

Fidan Abu Dabi'de Al Nahyan ile bölgesel gündemi ve işbirliğini görüştü

Enerjimizi terörden alıp bilime ve kalkınmaya yatırmak

geceyi ağaç dalları arasında geçirdiler: mantar toplamaya çıkan iki arkadaş 14 saatin ardından sağ bulundu

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi