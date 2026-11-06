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Muş'ta Orman Genel Müdürlüğü kamyonetiyle otomobil çarpıştı

Muş kent merkezinde Orman Genel Müdürlüğü'ne ait kamyonet ile bir otomobil çarpıştı; yaralanma yok, her iki araçta maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muş'ta Orman Genel Müdürlüğü kamyonetiyle otomobil çarpıştı

muş kent merkezinde kaza:

Muş kent merkezinde Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Olayın nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.

olay yeri ve müdahale:

Kaza sonrası trafik polisi ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücülerin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemedi. Şans eseri yaralanan olmadı, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı ve olayın oluş şeklinin resmi tespitlerin ardından netleşeceği belirtildi.

MUŞ’TA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KAMYONETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MADDİ HASARLI KAZA...

MUŞ’TA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KAMYONETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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