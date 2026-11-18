Muş'ta tarım silosunda yangın söndürüldü

Muş'ta bulunan Alparslan Tarım İşletmesi'ne ait bir tarım silosunda sabah saat 05.00 civarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahaleye başladı ve yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

yangının çıkışı ve müdahale:

İhbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edilerek alevlere müdahale etti. Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışması sayesinde alevler büyümeden söndürüldü ve olası can ve mal kaybının önüne geçildi.

soğutma çalışması ve inceleme:

Yangının ardından yeniden alevlenme riskine karşı siloda kapsamlı bir soğutma çalışması gerçekleştirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat ve inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni yapılacak soruşturmayla belirlenecek.

MUŞ'TA BİR TARIM SİLOSUNDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.