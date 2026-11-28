Muş'ta DENEYAP atölyesi gençleri teknolojiye hazırlıyor

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde faaliyet gösteren DENEYAP Teknoloji Atölyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine bilim ve teknoloji odaklı eğitim fırsatı sunuyor. Atölyede üç yıl boyunca ücretsiz eğitim alan öğrenciler, robotik kodlama, yazılım, elektronik ve tasarım gibi alanlarda teorik bilgilerini uygulamayla pekiştiriyor ve kendi projelerini hayata geçiriyor.

eğitim programı ve seçim süreci:

Koordinatör Zülküf Zekai Talay tarafından aktarıldığı üzere atölyeye kabul olmak isteyen öğrenciler, e-sınav, çevrim içi mülakat ve uygulama sınavı olmak üzere üç aşamalı bir değerlendirmeden geçiyor. Uygulama sınavında öğrencilere verilen konu çerçevesinde proje geliştirmeleri isteniyor. Başarılı olanlar, toplam 36 ay süren ve 11 farklı kategori başlığını içeren eğitim programına kabul ediliyor. Programın ilk 24 ayı yüz yüze yürütülürken, son 12 aylık dönemde öğrenciler edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak projelerini geliştiriyor.

öğrenci profili ve başarılar:

Atölyede şu anda 101 ortaokul ve 56 lise öğrencisi olmak üzere toplam 157 öğrenci eğitim görüyor. Talay, amaçlarının öğrencileri iyi bir mühendis, iyi bir mimar ve güçlü analitik düşünme becerisine sahip bireyler olarak yetiştirmek olduğunu, bunun aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlamak açısından önem taşıdığını vurguluyor. Talay, ayrıca 6. faz kapsamındaki eğitimlerin 2026 yılında tamamlandığını ve 5. faz kapsamında eğitimlerine devam eden 96 öğrencinin proje geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtiyor.

Atölyenin destekleyici yapısı ve sağlanan kaynaklar öğrencilerin özgün çözümler üretmesini kolaylaştırıyor. Katılımcılar yarışmalara hazırlanıyor, teknik yetkinliklerini artırıyor ve ekip çalışması deneyimi kazanıyor.

başarı hikayeleri ve uygulamada sonuç:

DENEYAP atölyesinin mezunlarından Nedim Yusuf Subaşı, burada aldığı eğitimlerin sonuçlarını yarışmalarda gösterdiklerini aktarıyor. Subaşı, TEKNOFEST'te Mesleki Yetenek Yarışması'nın montaj kategorisinde Türkiye ikinciliği elde ettiğini ve mezuniyet aşamasındaki takımlarla katı atık ayrıştırma projesini geliştirmeye devam ettiklerini söylüyor. Öğrenciler, atölyede edindikleri becerilerle yarışmalarda yer almayı ve projelerini ticarileştirme potansiyelini güçlendirmeyi hedefliyor.

Genel olarak DENEYAP Teknoloji Atölyesi, Muş'ta gençlerin araştıran, geliştiren ve üreten bireyler olarak yetişmesine zemin hazırlıyor; öğrenciler geleceğin teknolojilerini bugünden öğrenip kendi projelerini uygulamaya geçiriyor.

MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ GENÇLİK MERKEZİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA EĞİTİM İMKÂNI SUNUYOR.