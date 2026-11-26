Mustafa Bakır, kör köpeğini 10 yıldır yalnız bırakmıyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Mustafa Bakır, yaklaşık 10 yıl önce düğün salonu çevresinde yaralı ve uyuz halde bulduğu köpeği sahiplendi. Bakır, köpeğin son bir aydır görme yetisini tamamen kaydettiğini ve veteriner kontrollerinde bu durumun geri dönüşü olmayacağı teşhisinin konduğunu anlatıyor.

bulunuşu ve hastalığın teşhisi:

Köpeği bulduğu ilk günden beri evlat gibi baktığını söyleyen Bakır, hayvanın daha önce çocuklar tarafından darp edildiğini ve uzun süre uyuzla mücadele ettiğini belirtiyor. Veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede, sinir sistemi ve retina üzerinde etkili olduğu bildirilen Ani Kazanılmış Retina Dejenerasyonu Sendromu (SARDS) tanısı kondu ve bunun sonucu olarak köpeğin iki gözü de kalıcı şekilde görme yetisini yitirdi.

günlük yaşam ve bakım düzeni:

Görme yetisini kaybetmesinin ardından Bakır, köpeğin yaşam düzenini tamamen ona göre şekillendirdiğini söylüyor. Evde onu kapatmanın doğru olmadığına dikkat çekerek, mahallenin belli saatlerinde yürüyüşe çıkardığını ve çarpmaması için sürekli önlem aldığını belirtti. Bakır, 'Gözleri görmüyor diye onu evin içine hapsetmek mantıklı değil' diyerek, hayvanın sosyal ortamdan kopartılmaması gerektiğini vurguluyor.

Evinde ayrıca iki köpek ve 15 kedi beslediğini söyleyen Bakır, hayvan sevgisini şöyle ifade ediyor: 'Onlar bize Allah'ın emaneti'. Sabahları ilk iş olarak hayvanların yemek ve temizlik ihtiyaçlarını karşıladığını, verilen sevginin karşılığının parayla ölçülemeyeceğini anlatıyor. Bakır, en azından kapı önüne bir tas su ve bir kap yemek bırakılması halinde sokak hayvanları sorunlarının büyük ölçüde azalacağını ifade ediyor.

Bakır, köpeğiyle kurduğu bağı ve gündelik düzeni sürdürdükçe can dostunun hayatını kolaylaştırmaya çalıştığını belirterek, 'Ben onu seviyorum, o da beni seviyor; Allah ömür verdikçe yanımda kalacak' diyor.

Kör olan 10 yıllık can dostunu bir an olsun yalnız bırakmıyor