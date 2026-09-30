mustafa dalcı: eyüpspor’u lig sonunda güvenli bir konuma taşıma hedefi

Mustafa Dalcı, Eyüpspor kampında hedeflerini açıkladı

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı, Kemerburgaz tesislerinde düzenlenen basın toplantısında hem kulübe duyduğu saygıyı hem de hedeflerini paylaştı. Eflatun-sarı camianın yerel kültürüne vurgu yapan Dalcı, İstanbul'un semt kültürünün takıma ruh kazandıracağını söyledi ve kulübün sezonu güvenli bir bölgede tamamlayacağına inandığını belirtti.

Semt kültürü ve takım kimliği:

Dalcı, 'Bu coğrafyanın çocuğu olarak... Eyüpspor’da olmak benim için ayrı bir gurur' diyerek başladığı konuşmasında, camia, yönetim ve taraftarlarla el ele vererek süreci olumlu şekilde tamamlayacaklarını ifade etti. Teknik adam, göreve gelişindeki bakış açısını da özetleyerek, İstanbul’u ve semt kültürünü bilen biri olarak bu aidiyetin saha içi mücadeleye yansıyacağını vurguladı.

Yeni teknik direktör, bir önceki çalıştırıcı Özhan Pulat’a da takım oluşturmadaki çabalarından ötürü teşekkür etti. Dalcı, 'Sıfırdan bir takım oluşturdu. Neredeyse geçen seneki kadronun yüzde 90’a yakını yoktu' sözleriyle mevcut kadrodaki kapsamlı değişimi değerlendirdi ve 28 kişilik listede 20-24 oyuncunun yeni olduğunu hatırlattı.

Oyun planı, mental hazırlık ve kısa vadeli planlar:

Tecrübeli hoca, takımın atletik gelişiminin nispeten kolay sağlanabileceğini ancak asıl zorluğun oyun planını kurmak ve bunu Süper Lig seviyesinde sürdürmek olduğunu belirtti. Dalcı, oyuncuların bireysel yeteneklerinin farkında olduğunu, hedefin bu yetenekleri ekip oyununa dönüştürmek olduğunu söyledi. 'Oyun gücünü bir an önce yakalamamız birinci hedefimiz' ifadelerini kullandı.

Özellikle psikolojik ve mental güç üzerine duran Dalcı, 'Şu anda oyuncuların daha çok psikolojik ve mental güce ihtiyacı var' diyerek mini toplantılar ve ikili diyaloglarla saha içindeki moral ve özgüveni sağlamlaştırmayı planladıklarını aktardı. Bu yaklaşım, takımın maç içi karar verme ve mücadele kapasitesini desteklemeye yönelik somut uygulamaları içerecek.

Milli aradan önce alınan 8-0'lık Fenerbahçe yenilgisinin oluşturduğu travmanın atlatılması gerektiğini de belirten 53 yaşındaki çalıştırıcı, 'Takımın öz güvenini, oyuncunun bireysel öz güvenini tekrar yerine getirmek gerekiyor' diyerek bu konuya öncelik vereceklerini söyledi.

Hücumda daha üretken olmak için planlanan değişikliklere de değinen Dalcı, hücum opsiyonları ve varyasyonlarını artıracak bir repertuvar üzerinde çalışacaklarını; kompakt savunma ve atak sonlandırma becerisinin aynı anda yükseltilmesinin hedeflendiğini anlattı. Kendisine kalan 12-13 günlük hazırlık süresini avantaj olarak gördüğünü ve bu süreçte oyun planını oturtmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. Göztepe maçı, hem oyun hem de 3 puan açısından önemli bir sınav olarak öne çıkıyor.

Dalcı, kadronun potansiyeline duyduğu güveni açıkça dile getirerek, 'Bu kadro ligde daha yukarıları zorlar' değerlendirmesinde bulundu. Sahadaki karakter ve mücadele beklentisini de net ifade eden teknik adam, 'Ben savaşçı bir adamım... tavlada bile mağlubiyet beni rahatsız eder' diyerek takımından mücadeleyi her maç ortaya koymasını istedi.

Ayrıca transfer tahtasının kapalı olmasına rağmen kadroyu bu koşula göre planladığını belirten Dalcı, olası açılıp açılmamasını beklemeyip açılmayacakmış gibi çalıştığını söyledi. Bu sahadaki performansla önce güven sağlanacağının altını çizen hoca, lig sonunda Eyüpspor'u 'güvenli bir bölgede' bırakacaklarına inandığını yineledi.

Toplantıda vurgulanan ana nokta, kısa vadede psikolojik toparlanma ve oyun akışını disipline edebilmek için yoğun bir çalışma programı uygulamak; orta vadede ise mevcut oyuncu potansiyelini kullanarak ligde üst sıralara oynayabilecek bir yapı kurmaktı. Dalcı, camiadan Göztepe maçında takıma destek isteyerek sözlerini sonlandırdı.

Eyüpspor’un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı, Süper Lig’de sezonu güvenli bir bölgede bitireceklerine inandığını söyledi. Dalcı ayrıca, oyuncularının psikolojik ve mental güce ihtiyacı olduğunu da belirtti.