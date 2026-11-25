Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle yapılan düzenlemeler Resmi Gazete'de ilan edildi.
Mustafa Eldivan'ın yeni görevi:
Mustafa Eldivan, görev yaptığı Bayburt valiliğinden alınarak Elazığ valiliğine atandı.
Numan Hatipoğlu'nun durumu:
Numan Hatipoğlu ise Elazığ valiliği görevinden ayrılarak İçişleri Bakanlığı emrine atandı.
Atama kararı, madde gereği Cumhurbaşkanı onayını takiben Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN İMZASIYLA YAYIMLANAN KARARNAMEYE GÖRE BAYBURT VALİSİ MUSTAFA ELDİVAN, ELAZIĞ VALİSİ OLARAK ATANDI.
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