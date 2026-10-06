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Mustafa Eskihellaç 61. maçında Süper Lig'deki ilk golünü hedefliyor

Sözleşmesini 2029'a uzatan Mustafa Eskihellaç, Samsunspor karşısında Trabzonspor formasıyla 61. resmi maçına çıkacak ve Süper Lig'de ilk golünü hedefliyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Mustafa Eskihellaç 61. maçında Süper Lig'deki ilk golünü hedefliyor

Karadeniz derbisinde 61. randevu:

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Samsunspor maçında bordo-mavili formayla 61. resmi müsabakasına çıkacak. Kulüple sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatan 29 yaşındaki futbolcu için bu karşılaşma hem forma sayısı hem de kişisel hedefler açısından önem taşıyor.

maç dağılımı ve goller:

Eskihellaç, Trabzonspor formasını bugüne kadar resmi olarak 49 Süper Lig, 9 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçında giydi. Bu süreçte rakip fileleri toplamda 2 kez havalandırdı; bu goller her ikisi de Türkiye Kupası'nda kaydedildi. Süper Lig'de henüz gol sevinci yaşayamamış olması, Samsunspor deplasmanına ayrı bir motivasyon getiriyor.

beklentiler ve rolü:

İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Eskihellaç, bordo-mavili ekipte savunma hattına katkı vermenin yanı sıra skor katkısı da yapmayı amaçlıyor. Teknik kadronun hangi görev dağılımını tercih edeceği maç öncesi merak konusu olsa da, oyuncunun Samsunspor karşısında hem mücadele hem de hücum yönlü katkı arayışı öne çıkıyor.

Trabzonspor için önemli bir dönemecin temsil edildiği bu randevu, Eskihellaç için kariyerindeki bir dönüm noktasına dönüşme potansiyeli taşıyor; bordo-mavili taraftarlar oyuncunun Süper Lig'deki ilk golünü görmeyi bekliyor.

TRABZONSPOR’DA MUSTAFA ESKİHELLAÇ, SAMSUNSPOR KARŞILAŞMASIYLA BORDO-MAVİLİ FORMA ALTINDA 61. RESMİ...

TRABZONSPOR’DA MUSTAFA ESKİHELLAÇ, SAMSUNSPOR KARŞILAŞMASIYLA BORDO-MAVİLİ FORMA ALTINDA 61. RESMİ MAÇINA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR. SÖZLEŞMESİNİ 2029 YILINA KADAR UZATAN BAŞARILI OYUNCU, KARADENİZ DERBİSİNDE, SÜPER LİG’DEKİ İLK GOLÜNÜ ATMANIN DA PEŞİNDE OLACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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