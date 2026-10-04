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Mustafa Gür yeniden TASKK yönetim kuruluna seçildi

Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür, Şener Aydın başkanlığındaki TASKK yönetim kuruluna yeniden seçildi; destek için teşekkür etti.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Mustafa Gür yeniden TASKK yönetim kuruluna seçildi

Seçim sonucu

Mustafa Gür, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olarak, TASKK genel merkez yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Seçim, Genel Başkan Şener Aydın başkanlığındaki yönetim listesiyle gerçekleşti.

Gür'ün açıklaması:

Gür, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 20. Olağan Genel Kurulunda, Genel Başkanımız Şener Aydın’ın tensipleriyle genel merkez Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilmiş bulunmaktayım.

Teşekkür ve temenni:

Şahsıma bu görevi tevdi eden Genel Başkanım başta olmak üzere, desteklerini esirgemeyen genel kurul delegelerimize ve değerli yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah

MUSTAFA GÜR TASKK YÖNETİMİNE SEÇİLDİ

MUSTAFA GÜR TASKK YÖNETİMİNE SEÇİLDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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