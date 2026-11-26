Mustafa Şimşek Caddesi'nde kapsamlı kent estetiği çalışması

Melikgazi ilçesinin mahallelerinde süren park ve bahçe yenileme çalışmaları, Mustafa Şimşek Caddesi'nde yoğun bir tempoyla devam ediyor. Cadde üzerinde önce sağlı sollu kaldırım ve bordür düzenlemeleri tamamlandı; şimdi ise peyzaj, ağaçlandırma ve ışıklandırma uygulamaları öncelik kazanmış durumda.

Çalışmanın kapsamı:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; kaldırımların yenilenmesi, bordürlerin düzenlenmesi ile birlikte 10, 15 ve 20 yaşlarında çınar ağaçları dikimi gibi ağaçlandırma uygulamalarını hayata geçiriyor. Peyzaj düzenlemesi kapsamında bitkilendirme ve renkli tasarım öğeleri caddede kullanılacak, gece aydınlatması için de gerekli altyapı çalışmaları sürüyor.

Başkanın yerinde incelemesi ve mesajı:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2026 için planlanan yenilikçi park ve bahçe vizyonunu uygulamaya koyduklarını belirterek, Mustafa Şimşek Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Palancıoğlu, ilçede görsel açıdan güçlü ve yeşil alanı bol projeler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Palancıoğlu, çalışmaların hızla ilerlediğini, ekip arkadaşlarına teşekkür ettiğini ve projenin en kısa sürede tamamlanıp açılışının yapılacağını ifade etti. Ayrıca 2026 yılını ağaçlandırma, peyzaj ve ışıklandırma yılı ilan ettiklerini belirtti.

Caddeye kazandırılacak yeni düzenlemeler, Melikgazi'nin modern kent kimliğini güçlendirmeyi ve mahalle sakinlerine daha konforlu, estetik bir kamusal alan sunmayı hedefliyor. Çalışmalar tamamlandığında Mustafa Şimşek Caddesi, hem gündüz hem gece farklı ve renkli bir görünüme kavuşacak.

MELİKGAZİ’NİN MODERN ÇEHRESİ, PARK VE BAHÇE ÇALIŞMALARIYLA GÜZELLEŞMEYE DEVAM EDİYOR.