Mustafa Yazıcı İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

Mustafa Yazıcı, yürütülen fon soruşturması kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

adliyeye geliş ve işlem süreci:

Geliş, soruşturma çerçevesinde gerçekleşti ve Yazıcı'nın adliyedeki işlemleri ilgili makamlar tarafından yürütülüyor.

ilerleyen süreç:

Soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin resmi açıklamaların yetkili kurumlarca yapılması bekleniyor; olası gelişmeler bu açıklamalarla netleşecek.

Mustafa Yazıcı, fon soruşturması kapsamında ifadeye vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi