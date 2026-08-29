Mustafakemalpaşa'da CHP'li meclis üyesinin AK Parti'ye katılımı meclis dengesini değiştirdi

Mecliste yeni tablo: istifa ve rozet töreni:

Mustafakemalpaşa'da düzenlenen AK Parti 65. Danışma Meclisi Toplantısı sırasında CHP'den istifa eden Belediye Meclis Üyesi Orhan Borazan AK Parti'ye katıldı ve törenle parti rozeti takıldı. Bu katılımın ardından AK Parti'nin belediye meclisindeki sandalye sayısı 7'ye yükseldi.

toplantıda verilen belgeler ve katılımcılar:

Toplantıda 90 muhtara teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Bursa Başkan Yardımcısı Kemal Ermiş, eski dönem belediye başkanları Sadi Kurtulan ve Mehmet Kanar, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, mahalle başkanları ile muhtarlar katıldı.

parti yetkililerinin mesajları ve üye artışı:

AK Parti Mustafakemalpaşa Başkanı Mutlu Turgut, teşkilatın üye sayısının yaklaşık 19 bine ulaştığını, sadece bu yıl içinde yaklaşık bin yeni üyenin kayıt olduğunu belirtti. Turgut, teşkilatın büyüme ve güçlenme eğilimini vurgulayarak, "Hemşehrilerimizle gönül gönüle yol yürümeye devam ediyoruz" mesajını paylaştı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ise toplantıda, partinin kuruluşundan bu yana geçen 25 yıllık süreçte güçlenerek yoluna devam ettiğini ifade etti. Yavuz, TBMM'de kabul edilen çerçeve yasayı ve 'Terörsüz Türkiye' sürecini tarihi adımlar olarak nitelendirerek, muhalefetteki bölünmelere dikkat çekti ve "Muhalefet bölündükçe bölünüyor, biz ise çoğalarak artıyoruz" dedi.

Orhan Borazan'ın parti değişimi, yerel meclis dengesinde hemen göze çarpan bir değişikliğe yol açarken, AK Parti ilçe teşkilatı bu gelişmeyi parti içi büyümenin ve yerel düzeydeki etkisinin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Toplantı, belge takdimi ve konuşmaların ardından sona erdi.

CHP’DEN İSTİFA EDEREK AK PARTİ’YE KATILAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ORHAN BORAZAN’A PARTİ ROZETİ TAKILDI.