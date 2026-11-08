Dolar 50,1693 +0,07%
Euro 56,0418 +0,30%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.667,73 +1,45%
EUR/USD 1,1158 +0,13%
Brent Petrol 97,55 -0,78%
--°

Mustafakemalpaşa'da direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu kaza: 2 yaralı

Mustafakemalpaşa'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyere çarparak hurdaya döndü; 2 kişi yaralandı, biri itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Mustafakemalpaşa'da direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu kaza: 2 yaralı

Kaza nasıl gerçekleşti?

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Güllüce Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafakemalpaşa'dan Güllüce istikametine seyir hâlindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç büyük hasar alarak adeta hurdaya döndü.

Kurtarma ve sağlık durumu:

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, diğer yaralı araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sıkışan kişiyi çıkarma çalışması yürüttü ve yaralı, itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Her iki yaralı da tedavi için sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Trafik düzeni ve inceleme:

Kazanın ardından bölgeye gelen emniyet güçleri ve ilgili birimler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, ekipler maddi hasarın oluştuğunu belirledi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri ve ilk incelemelerin ardından yetkililer kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini nasıl kaybettiği, yapılacak teknik ve görgü soruşturmalarıyla netleşecek.

MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJDEKİ BARİYERE ÇARPTI.

MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJDEKİ BARİYERE ÇARPTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı
images

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi...
images

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarı...
images

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz