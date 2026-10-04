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Mustafakemalpaşa'da konutta çıkan yangın çevreye sıçradı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Melik Mahallesi'nde saat 15.45'te başlayan konut yangını kısa sürede büyüyüp çevre binalara sıçradı, soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 23:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mustafakemalpaşa'da konutta çıkan yangın çevreye sıçradı

Mustafakemalpaşa'da konut yangını

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde öğleden sonra bir konutta başlayan yangın, hızla büyüyerek çevredeki yapıların da etkilenmesine neden oldu. Olay, Melik Mahallesi mevkiinde saat 15.45 civarında meydana geldi. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı, alevlerin kısa sürede yayıldığı bildirildi.

müdahale ve araç sayısı:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Söndürme çalışmalarına, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 araç ve BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait 1 su tankeri katıldı. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı ve daha geniş bir yayılma riski bertaraf edildi.

soruşturma ve soğutma çalışmaları:

Yangın kontrol altına alındıktan sonra itfaiye ekipleri bölgede kapsamlı soğutma çalışması yürütüyor. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, çevre güvenliğinin sağlanması ve olası can kayıplarının önlenmesi için önlemler devam ediyor.

Vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları yönünde çağrı yapıldı. Yangının dağılımı ve müdahalenin ayrıntılarıyla ilgili bilgiler yetkililer tarafından paylaşılmaya devam edecek.

Mustafakemalpaşa’da konut yangını: Alevler çevredeki yapılara sıçradı

Mustafakemalpaşa’da konut yangını: Alevler çevredeki yapılara sıçradı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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